– Dette er veldig, veldig alvorlig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i rapporterte overgrep mot barn.

Søndag la regjeringen fram sin strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn.

– Vi må bidra til at barn og unge har kunnskap om hvordan de beveger seg trygt på nett, sier Mæland.

Strategien inneholder 30 tiltak. De ni første er spesielt rettet mot barn og unges trygghet på nett.

Regjeringens tiltak for at barn og unge skal være trygge på internett Ekspandér faktaboks 1. Legge til rette for at barn og unge er trygge på internett gjennom oppdatert og tilgjengelig informasjon om internettrelaterte overgrep. 2. Barn og unges behov skal være utgangspunkt for innsatsen gjennom bruk av ungdomspanel og vurdering av barns rettigheter. 3. Sikre at foreldre kan få oppdatert og tilgjengelig informasjon om risiko for overgrep på internett. 4. Sikre løpende oppmerksomhet om risiko knyttet til bruk av digitale plattformer og verktøy som brukes i barnehage og skole 5. Samordne innsatsen mot internettrelaterte overgrep på tvers av departementer og direktorater. 6. Et fagråd bidrar i innsatsen for å forebygge mot internettrelaterte overgrep. 7. Legge til rette for at oppdatert kunnskap om internettrelaterte overgrep er inkludert i hjelpetilbud og tjenester. 8. Utrede lavterskeltilbud for barn og unge som står i fare for å begå problematisk eller skadelig seksuell atferd. 9. Videreutvikle lokal kriminalitetsforebygging mot internettrelaterte overgrep.

Økende problem

– Vi har sett en dobling de siste ti årene i saker hvor ofrene er under 16 år, sakene blir flere og barna blir yngre forteller Mæland.

Globalt har rapporterte overgrep mot barn økt fra en million i 2010 til nesten 17 millioner i 2019.

I Norge ble det i 2019 anmeldt over to tusen seksuallovbrudd mot barn, drøyt dobbelt så mange som i 2006. Mange av disse sakene er knyttet til nettrelaterte overgrep.

– Dette ødelegger barndommen til så mange at vi er nødt til å handle, sier statsminister Erna Solberg.

Hun mener at det også må gjøres en jobb i hjemmene, og at foreldre må snakke med barna om sex.

– Selv mors beste sønn kan bli en overgriper hvis vi ikke sørger for at de skjønner hvor grensen går, sier Solberg.

Regjeringens strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn inneholder 30 tiltak som skal bidra til å trygge barns digitale oppvekst. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Unge overgripere og unge ofre

Forskning viser at 30-50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, utføres av personer som selv er under 18 år.

På forsommeren slo politiet i Agder alarm om en urovekkende overgrepstrend blant unge. Barne - og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier situasjonen er alvorlig.

– Det som har skjedd i Agder og den tydeligheten vi har fått fra politi og overgrepsmottak har vært viktig for å understreke alvoret, forteller Ropstad.

Barne - og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier overgrepssakene fra Sørlandet har understreket alvoret av situasjonen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Kenneth Rafaelsen, leder for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, sier de er glade for at det nå kommer en plan.

– Det er jo et signal om at man tar dette på høyeste alvor, sier Rafaelsen.

Han synes det er fint å se at det står flere departementer bak strategien.

– Det finnes ingen "quick-fix" på dette, derfor er det viktig at det kommer en strategi som slår så bredt. Politiet kan ikke fikse dette alene, det må flere samfunnsaktører med, sier Rafaelsen.