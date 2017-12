Gravåpning kan avdekke om faren ble forgiftet

En kristiansandskvinne (42) ble i høst pågrepet og siktet for to drap. I 2014 ble en mann i 60-årene funnet død på et hotell i Kristiansand. Dette var kvinnens tidligere samboer som politiet mener ble forgiftet.

Etterforskningen av dette drapet ledet til at hun også er siktet for drap på faren i 2002. Mannen ble aldri obdusert, da politiet mente at det var et naturlig dødsfall.

For to uker siden besluttet politiet i Kristiansand å åpne graven til faren til kvinnen. Etter det NRK får opplyst åpnes graven til den dobbeltdrapssiktede kvinnens far denne uken.

Rundt gravplassen er det satt opp høye stålgjerder med duk for å hindre innsyn. Ved siden av farens grav er det plassert en krybbe som brukes til å samle jord.

Politiet har plassert en trekrybbe ved siden av graven til avdøde. Foto: Morten Krogstad / NRK

Søker etter gift

Kilder nær den 42 år gamle kvinnen mener politiet vil søke etter gift når de åpner opp graven.

Professor i rettsmedisin og patologi ved Universitetet i Tromsø, Lars Uhlin-Hansen, kjenner ikke saken og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det vil kunne være mulig å finne spor etter legemidler eller giftstoffer i skjelettet eller tenner, sier han til NRK.

Lars Uhlin-Hansen er professor ved Institutt for medisinsk biologi Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kan finne spor av vold

Det er også mulig å finne spor av kjemiske stoffer i hår. Uhlin-Hansen mener man også kan finne spor av vold på et skjelett.

Påtaleleder i Agder politidistrikt vil ikke kommentere arbeidet som politiet skal gjøre på gravstedet eller hva de er på jakt etter.

– Politiet har tidligere uttalt at dette neppe er aktuelt, men etter nye undersøkelser i fagmiljøer har politiet nå besluttet å grave opp levningene, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

Det var 26. september at politiet kalte inn til en pressekonferanse der de offentliggjorde at en kvinne var pågrepet og siktet for to drap.

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar sier han ikke vil kommentere noe om når politiet skal grave opp graven. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Vil renvaskes

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte sier hans klient er fornøyd med at graven skal åpnes opp.

– Hun er tilfreds med at politiet har besluttet å grave opp gravstedet og finne bevis. Det kan være muligheter for å få henne renvasket sier han.

Han mener politiets siktelse er svekket.

– Det har ikke kommet fram nye forhold som styrker siktelsen etter at pågripelsen fant sted, avslutter Sylte.

