– Da jeg hørte at nynazistene skulle ned til Kristiansand ble jeg skikkelig sint. Det tror jeg også mange andre ble, og man følte for å si ifra, sier Dennis Torkelsen, initiativtaker til markeringen og leder i AUF Vest-Agder.

Det var derfor han gjennom Tverrpolitisk Ungdomsnettverk tok initiativ til en motdemonstrasjon til Den Nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon som var lørdag.

– Det var mange som kom på kort varsel og viste sin støtte til vårt budskap om kjærlighet og demokrati. Jeg er utrolig rørt over at så mange kom. Folk hengte seg på under toget, så jeg vil tippe vi var rundt 300 stykker, sier han.

Det var Tverrpolitisk Ungdomsnettverk som arrangerte. Foto: Kristine Sterud / NRK

Kritiserte politiets håndtering

Fri Sør var også til stede. Det ble holdt flere appeller fra de forskjellige ungdomspartiene. Mali Steiro Tronsmoen fra SV gikk hardt ut mot politiets håndtering av nynazistenes demonstrasjon.

Mali Steiro Tronsmoen mente politiet skulle stoppet de høyreekstremes demonstrasjon. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Politiet må unnskylde og ta selvkritikk for at de i det hele tatt tillot denne forbudte demonstrasjonen. De burde ha stoppet den. Politiet må også på en troverdig måte garantere for sikkerheten til alle dem som ønsker å delta under paraden på Skeive Sørlandsdager, sier hun fra talerstolen.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke stoppet demonstrasjonen for å unngå bråk og konfrontasjoner.

Motdemonstrasjonen i dag hadde fått tillatelse til å gjennomføres.

– Handler om ytringsansvar

Tilskuer Hans Petter Krydsby fra Jessheim synes det var bra med en motdemonstrasjon.

– Jeg er ikke så veldig begeistret for de høyreekstreme, jeg synes de ligger for langt borte fra virkeligheten. Dette her var mye nærmere, og dette synes jeg var en bedre parade, sier han.

Initiativtaker Torkelsen sier alle har ytringsfrihet, men at det handler om hvordan man ytrer seg.

– Det handler om ytringsansvar, når de sprer frykt og terror til andre mennesker, så må noen si ifra at nok er nok og at man ikke kan holde på på denne måten. Det har vi gjort i dag, sier Torkelsen.