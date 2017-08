Går mot norsk hotellrekord

I juni har det vært over 2,5 millioner overnattinger ved norske hotellet. Det er nøyaktig 38.674 flere registreringer enn i rekordåret 2016, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Legernes mener det fortsatt er langt billigere å bo på hotell i Oslo enn i Stockholm og København, og poengterer at frokost oftere er inkludert i norske priser. Foto: Pressebilde

– Flere nordmenn tar nok hjemmeferie i år på grunn av de usikre forholdene i utlandet, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i handelskammeret Oslo Chamber of Commerce.

Han viser til flere terrorhendelser i europeiske storbyer den siste tiden, senest torsdag da flere mennesker ble drept under terrorhendelsen i Barcelona.

Legernes sier at økt turisme, spesielt fra Kina trolig også er en medvirkende årsak til at flere norske hotellsenger er booket. Den største økningen er likevel blant norske turister.

– Tvinges til å bo utenfor byen

Gjennomsnittsprisen per rom ligger på 990 kroner, noe som er syv prosent høyere enn i juni 2016. Legernes sier dette kan skyldes at stadig flere bestiller via hotellbookingssider, og at disse reguleres fortløpende etter hvor stor etterspørsel det er og hvor mange rom som er ledig.

I undersøkelsen er også campingsteder og hyttegrender tatt med i beregningen. Som man kan se på tabellen under, er det Oslo som har færrest tomme hotellrom.

Legernes viser til et konkret tilfelle han selv ble vitne til. En forretningsforbindelse ringte alle hoteller i Oslo, men ikke fikk plass.

– Til slutt endte han med å få et rom i Drammen på grunn av en avbestilling, sier Legernes og forteller at dette ikke er et enestående tilfelle.

Hvor mange prosent av hotellrommene som var booket Sted Juni 2016 Juni 2017 Østfold 61,2 64,7 Akershus 74,3 73,5 Oslo 79,8 81,4 Hedmark 44,8 53 Oppland 48,8 52,7 Buskerud 54,5 56,8 Vestfold 52,9 48,1 Telemark 54,7 48,4 Aust-Agder 53,3 60,6 Vest-Agder 59,8 67,7 Rogaland 54,6 61,4 Hordaland 78,8 77,3 Sogn og Fjordane 73,5 72,6 Møre og Romsdal 65,6 66,1 Sør-Trøndelag 66,5 62,9 Nord-Trøndelag 60,7 60,8 Nordland 75,5 71,8 Troms 78,3 75,3 Finnmark 66,4 67,2 Svalbard er ikke med fordi de ikke hadde tall fra 2016.

Det fremkommer også av tallene fra SSB at det generelt har vært en økning i antall hotellovernattinger i Norge i første halvår av 2017. Totalt 10,5 millioner personer har valgt å tilbringe natten på hotell i perioden januar til juni.

Nødvendig med høyere priser

Det har vært nedgang i omtrent like mange fylker som det har vært oppgang i antall overnattingsdøgn.

I Vest-Agder og Hordaland ligger økningen på rundt åtte prosent, noe som drar gjennomsnittet betraktelig opp. Også Aust-Agder bidrar positivt med en tredjeplass.

Administrerende direktør i Visit Sørlandet, Heidi Sørvig, sier dette både er en gledelig og nødvendig utvikling.

Sørvåg mener situasjonen rundt oljerelaterte jobber på Sørlandet kan være grunnen til svake tall i fjor. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Hotellene i Agder merket i fjor en nedgang på grunn av forretningstrafikk. Derfor er det veldig hyggelig å se at trenden er på vei til snu.

Kristiansand hadde sin beste junimåned siden 2012. Dette skyldes festivaler, store arrangementer og konferanser, ifølge Sørvig

Hun understreker også at slike statistikker ofte kan gi et feil bilde, fordi antall solgte rom ikke alltid betyr økt fortjeneste. Derfor er det viktig for næringen at også romprisene har gått opp.

– Du kan i prinsippet være utsolgt og tape penger når du driver med hotelldrift.