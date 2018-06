– Ståhjulinger er et kjøretøy som kan forårsake ulykker med stort skadepotensial både for den som kjører og omgivelsene, sier kommunikasjonsrådgiver i If, Sigmund Clementz.

Han mener det mest utfordrende er at hovedgruppen av dem som bruker ståhjulinger er forholdsvis uerfarne trafikanter.

– 10–11 åringer har ikke den samme trafikkerfaringen som de over 16 år har. Det bekymrer. Jeg råder derfor foreldre til å tenke nøye gjennom om deres barn eller ungdom bør ut i trafikken med disse, sier han.

I april i år ble aldersgrensen på små elektriske kjøretøy som el-sparkesykler og ståhjulinger fjernet. De likestilles nå med sykler og kan brukes på de samme områdene og under de samme vilkårene.

Tidligere var det 16 års aldersgrense. Nå kjører barn helt ned i 8–9 års alderen rundt på disse. Hjelm er ikke påbudt, men det anbefales.

– Jeg observerer at mange ikke bruker hjelm. Det skal bare en liten fortauskant og litt uoppmerksomhet til før du kan falle bakover. Skadepotensialet er stort, advarer Sigurd Clementz.

Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet If mener det er utfordrende at hovedgruppen av dem som bruker ståhjulinger er uerfarne trafikanter. Foto: If Skadeforsikring

Tar ståhjulingen til skolen

I Tveit utenfor Kristiansand kjører tre gutter rundt på ståhjulingene sine i den lokale skateparken.

– Det vanskeligste er å komme seg på og å gå av. Jeg hadde et uhell med det en gang, sier Ørjan Berg (12).

Han og kompisene Tobias Bisseth Karlsen (13) og Patrick Solaas (13) har alle hatt ståhjulinger, såkalte hoverboards, en stund. De melder om at halvparten av klassekameratene har skaffet seg et slikt elektrisk kjøretøy.

– Jeg synes det er gøy å kjøre i stedet for å gå. Det blir jeg så sliten av, sier Patrick Solaas og smiler. Han tar ofte ståhjulingen til skolen. Guttene har også opplevd flere uhell med ståhjul

Patrick Solaas (t.v.), Tobias Bisseth Karlsen og Ørjan Berg synes det er fint at aldersgrensen på 16 år er opphevet. Nå kan barn i alle aldre kjøre rundt på ståhjulinger. Foto: Heidi Ditlefsen

500 ordre på vent

Airwheel Norge AS er landets største importør av ståhjulinger og andre selvbalanserende kjøretøy. De ansatte har travle dager på hovedkontoret i Drammen.

I april hadde de en salgsøkning på 300 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Etterspørselen etter at aldersgrensen ble opphevet har vært stor. Det er vanskelig å forestille seg hvordan markedet vil svare, men vi har solgt mer enn vi trodde på forhånd, sier salgssjef Fredrik Leithe.

For tiden har de rundt 500 ordre på vent. Det meste av hoverboards (med to hjul) og airwheels (ett hjul) er utsolgt. Snart venter de inn en ny leveranse på 1500 hoverboards og 500 enhjulinger.

– Mai er den beste salgsmåneden hittil. 90 prosent av ordrene kommer fra Norge, men vi selger også litt i Sverige, sier Leithe.

Prisene ligger fra 1500 til 20.000 kroner. Det går mest av de rimeligste typene. Hoverboard er mest populært blant de yngste mens enhjuling, airwheel, har en litt eldre aldersgruppe, ifølge Leithe.

Mange som kjører de er over 16 år.

Fredrik Leithe, salgssjef i Airwheel Norge, melder om en salgsøkning i april på 300 prosent sammenliknet med i fjor. De har nå bestilt inn 1500 nye hoverboards og har rundt 500 ordre på vent. Foto: Privat

Vil ikke bruke hjelm

De tre guttene NRK snakker med synes det er topp at aldersgrensen er opphevet. De begrunner det blant annet med at det er lettere å holde balansen jo lavere du er.

– Har dere opplevd noen uhell?

– Ja, jeg har hatt et par uhell. En gang holdt jeg på å bli påkjørt. Det var min skyld for jeg kjørte litt fort ned bakken hjemme, innrømmer Tobias Bisseth Karlsen.

Moren hans, Marianne Bisseth Karlsen, sier de har regler han må følge for å få lov til å kjøre rundt.

– Han skal bruke hjelm, må ta hensyn til gående og holde seg unna trafikk, sier hun.

Å få guttene til å bruke hjelm er riktignok lettere sagt enn gjort.

– De synes ståhjulingene går så sakte at det ikke er nødvendig. De er i en alder hvor de helst vil bestemme selv, sier Ellis Berg, mammaen til Ørjan.

På benken bak de to mødrene ligger tre hjelmer klare til bruk. På hodet har guttene caps.

Begge mammaene synes det er greit at aldersgrensen nå er opphevet. De tror ikke forbud er veien å gå.

– Det var ikke mange som overholdt aldersgrensen på 16 år uansett. Det er vår oppgave som foreldre å lære barna fornuft og ansvar når de kjører rundt, sier de.

Mødrene Marianne Bisseth Karlsen (t.v.) og Ellis Berg oppfordrer guttene sine til å bruke hjelm, men innrømmer at de ofte sniker seg ut døra uten hjelmen på hodet. Begge to er positive til at aldersgrensen for slike kjøretøy nå er opphevet. – I mine øyne er ikke et hoverboard noe farligere enn å sykle, sier Marianne. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Et krevende kjøretøy

Trygg trafikk ønsket i utgangspunktet 12 års aldersgrense og hjelmpåbud opp til 15 år for brukere av ståhjulinger og andre små, elektriske kjøretøy.

– Yngre barn har ikke de samme forutsetningene som de som er litt eldre til å ta gode beslutninger raskt. En ståhjuling er et mer krevende kjøretøy enn en sykkel. Det har en motor som driver den framover, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Han ser spesielt på stoppingen som utfordrende, spesielt for yngre barn.

– Selv om bremselengden ikke er lang på grunn av lav fart så krever det at man gir kjøretøyet riktige signaler på kort tid og det kan være utfordrende i trafikken, sier Johansen.

Han gir foreldre til barn og unge som farter rundt følgende råd:

– Sørg for at de får gode nok ferdigheter på et område som er egnet og beskyttet. Vær med dem ut i trafikken. Snakk om hvordan de skal gjøre det når de krysser gata og hvordan de skal oppføre seg på fortau og sykkelvei. Gjør det til en vane å bruke hjelm.

Guttene blir oppfordret av foreldrene til å la mobilen være når de kjører rundt på ståhjuling. Her glapp det likevel for Patrick Solaas på skaterampa. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hvordan bør bilister forholde seg til barn og unge på ståhjulinger?

– De bør se på dem som om det er barn som går. Bilister bør regne med at de er uforutsigbare og ikke har alle kunnskaper og ferdigheter på plass. De bør slippe dem over gangfeltet, holde god avstand og ha lav fart ved passering, sier Johansen.

Seniorrådgiveren ønsker imidlertid ikke å krisemaksimere opphevingen av aldersgrensen. – Det er foreløpig ingen tegn som tyder på at kjøretøyene utgjør et høyrisiko-element i trafikken, men vi følger utviklingen nøye, sier han.

Om de vil utgjøre et problem i trafikken, avhenger blant annet av salget.

– Dette kan være en såkalt «hype» som kun er populært i noen få år. Samtidig ser vi at dette er et veldig praktisk framkomstmiddel. Folk kan for eksempel ta det under armen og gå rett inn på trikk og buss, sier Johansen.