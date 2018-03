Frykter droneulykker ved turiststeder

Dronene kan være flere kilo tunge, og forårsake alvorlige ulykker dersom noe galt skulle skje.

– En kan jo tenke seg hvordan det er å få en slik drone i hodet, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim.

Svært mange turister tar med seg droner på tur, men har hverken kunnskap eller kompetanse til hvordan lovene og reglene er.

Alle kommuner har nå fått brev om å få opp skilter for drone-regler ved populære turistmål, hos turistinformasjonen og ved store folkeansamlinger.

Strenge regler

I 2017 var det over 50 klager på ulovlig flyging med drone, i fem av tilfellene ga politiet bot eller beslagla utstyret.

– Man kan jo tenke seg hvordan det er å få en slik drone i hodet, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim. Foto: Luftfartstilsynet

– Dersom det skjer en ulykke, risikerer droneføreren millionerstatning og fengsel, sier Nordheim.

Norge har de samme reglene som EU-landene, men utfordringen er resten av verden, og hvilke regler som gjelder i de ulike landene.

En kinesisk turist fikk straff for å ha forstyrret flytrafikken ved Tromsø lufthavn med en drone.

– Vi har oversatt droneplakaten med de fem viktigste reglene til engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk og kinesisk, sier Nordheim.

Reglene for hobby-flyvere er så strenge at det vil være svært få turiststeder eller festivaler det vil være lov å bruke dem.

Utsatte områder

Tore Jonssen i Media Service AS mener at det er utfordrende for dem som er godkjente droneoperatører når privatpersoner flyr helt «vilt» med droner.

Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen tenker spesielt på hekkende sjøfugl. Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er strengt regulert i utgangspunktet, men problemet er at det ikke hjelper hvis folk ikke følger det. Det er som at det ikke er lov å kjøre i beruset tilstand, men noen gjør det likevel.

Spektakulære naturområder er spesielt attraktive for drone-entusiastene.

Nasjonalparkforvalter i Raet Nasjonalpark, Jenny Marie Gulbrandsen sier det er flere grunner til det.

– Et av de viktige verneformålene i nasjonalparken er hekkende sjøfugl som vi skal ta hensyn til. I tillegg er det dette med støy, når man er i en nasjonalpark vil man ha det stille og oppleve naturen uten å bli forstyrret av modellfly eller droner i luften.

Les mer om reglene for dronebruk på dronelek.no.