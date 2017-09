Frykter de høyreradikales fremgang

Med søndagens valgresultat har det høyrepopulistiske partiet AfD blitt Tysklands tredje største parti.

Med 12,5 prosent av stemmene, kommer partiet for første gang inn i Tysklands folkevalgte parlament, Forbundsdagen.

– Skremmende holdninger

Det er bare fire år siden partiet ble stiftet og stilte til valg for første gang.

I Forbundsdagsvalget i september 2013, fikk partiet 4,7 prosent av stemmene. Framgangen til 12,5 prosent i år, bekymrer både tyskere og folk av andre nasjonaliteter.

– Det mest skremmende er underliggende holdninger som diskriminerer mennesker og som strider mot menneskesynet om at alle mennesker har samme verdi, sier direktør i Stiftelsen Arkivet, Audun Myhre.

Direktør i Stiftelsen Arkivet, Audun Myhre, sier det mest skremmende er underliggende holdninger som diskriminerer mennesker Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand har siden 2001 vært et senter for historieformidling og fredsbygging. I bygget som var Gestapos hovedkvarter under krigen, foregikk det utstrakt tortur av mennesker som kjempet imot tyskerne.

– Viktig å ta utfordringene på alvor

Tor Hultmann, som er omviser på Arkivet vil at vi skal lære av historien. Han er skremt over fremgangen til det tyske ytre høyrepartiet AFD.

– Det er skremmende at de går fra null til over 90 representanter i Forbundsdagen, men det er langt igjen til de får makten, forhåpentligvis, sier han.

Tor Hultmann, som er omviser på Arkivet vil at vi skal lære av historien. Han er skremt over fremgangen til det tyske ytre høyrepartiet AFD. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hultmann har registrert at det også her hjemme er det mange som er skeptiske til folk av andre nasjonaliteter og som mener at vi tar imot for mange flyktninger.

Dette tror han først og fremst bunner i fremmedfrykt, noe han selv er veldig opptatt av å gjøre noe med.

Marsjerte i Kristiansand

Det er bare noen få uker siden en gjeng med nynazister marsjerte i gatene i Kristiansand.

– Det ble et sjokk. Vi ser i ettertid at de bruker det som seier, og jeg bruker det veldig bevisst når jeg prater med ungdom, at de må være på vakt, sier Hultmann.

– Jeg tror det er utrolig viktig at de Vesteuropeiske landene tar den utfordringen på alvor, det migrasjonsbølgen er, i forhold til å ta imot så mange mennesker som kommer og som er i en akutt nød, sier Myhre.

Han mener at det er viktig å ta på alvor at dette også skaper usikkerhet og frykt hos noen, og at vi møter menneskene med den respekten de fortjener.