– Jeg har fått brev fra styret i Aust-Agder Frp om varsel om eksklusjon. Jeg har frist på meg til tirsdag klokken 12 for å gi et motsvar, sier Bjørnar Solvei, leder for Arendal Frp, til avisen.

Han ble valgt til leder i lokallaget i 2015 etter å ha vært partileder siden 2012.

Partilederen har gått i bresjen for et nytt nominasjonsmøte i Aust-Agder Frp, etter at den nyvalgte stortingskandidaten Åshild Bruun-Gundersen stemte for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder i Fylkestinget.

Lokallagene i Arendal, Froland, Vegårshei og Risør har senere fått gjennom at det skal avholdes et nytt nominasjonsmøte, og de har skapt strid i partiet.

Solvei sier at vil skrive et motsvar der han argumenterer med at det ikke finnes grunnlag for å ekskludere han.

– Jeg har ikke handlet på tvers av partiets etiske retningslinjer. Jeg har vært talsmann i media og skrevet leserinnlegg, og det er en naturlig del av mitt lederverv. Jeg har aldri hetset noen, sier Solvei til Agderposten.

Tirsdag kveld skal fylkesstyret behandle ekskluderingssakene av Bjørnar Solvei, samt partimedlemmene Ingart Blikra og Helge Christophersen. Medlemmene kan bli ekskludert for en periode, eller permanent. Dersom medlemmer blir ekskludert, får de 14 dagers ankefrist til partiets sentralstyre.

Solvei sier til avisen at han selvsagt vil anke, og at han synes det hele er useriøst og trist.