Forgrep seg på nytt barn mens han ventet på rettssak

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 20-årene fra en Lister-kommune ble i 2022 dømt til seks års fengsel for voldtekt og overgrep av barn, men anket dommen og ble løslatt.

Omtrent to måneder etter dommen begikk han overgrep mot en ny 14-åring i påvente av at saken skulle opp til lagmannsretten.

Her ble mannen dømt til seks års fengselsstraff og måtte betale 275.000 kroner hver til de to jentene.

Foreldrene til ofrene mener det var åpenbart at det var stor gjentakelsesfare, og er hoderystende over at han ikke ble varetektsfengslet.

Mannen soner for tiden straffen fra forrige dom, og skal møte i retten igjen neste år for den nye tiltalen.

Mannens forsvarer sier at han erkjenner straffskyld for den nye tiltalen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mannens forsvarer Elise Valvik sier at han erkjenner straffskyld etter den nye tiltalen.

– Når påtalemyndigheten ser at han har vært i kontakt med svært mange unge jenter, og forgrepet seg på flere, så synes vi det er helt forkastelig at han blir løslatt og forgriper seg på nytt, sier far til ett av ofrene.

Foreldrene til jentene som ble utsatt for overgrep av mannen tilbake i 2020 og 2021 er hoderystende til at han ble løslatt etter dommen i tingretten.

Mannen i 20-årene ble dømt for voldtekt av barn under 14 år og ble også dømt for seksuell omgang med en annen jente over 14 år. Straffen ble seks års fengsel.

Han tilbød barna snus som betaling.

Mannen fra en Lister-kommune anket dommen til lagmannsretten. I påvente av ny rettssak ble han løslatt fra varetekt.

Det gikk 66 dager før han ble pågrepet på nytt.

Da ble han siktet for seksuell omgang mot nok en 14-åring.

Kritisk til at mannen slapp ut

I vår ble han dømt i lagmannsretten for de første sakene. Dommen på seks års fengsel i lagmannsretten ble stående. I tillegg måtte han betale to av ofrene 275.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Til neste år må han på nytt møte i retten der han står tiltalt for seksuell omgang mot en jente på 14 år. Han skal ha tilbudt tre liter sprit i bytte mot sex.

– Han burde ha sittet varetektsfengslet til saken var ferdig behandlet. Så burde han ha gått rett over til soning, sier advokat Jorunn-Karin Ingebretsen

Hun var bistandsadvokat for to av ofrene i dommen fra tingretten i 2022.

Advokaten er kritisk til at mannen ikke ble holdt fengslet mellom dommen i tingretten og da saken ble anket til lagmannsretten.

Jorunn Karin Ingebretsen var bistandsadvokat for jentene i voldtektssaken i Agder tingrett. Hun mener den domfelte mannen burde ha vært varetektsfengslet inntil saken var ferdig behandlet. Foto: Lars Eie / NRK

Ingebretsen mener gjentakelsesfaren var stor.

– Dette var en grov sak med stor betydning for de involverte. De ønsket ikke å treffe ham igjen.

Hun presiserer at hun ikke kjenner til den nye saken.

Les også Dømt til 15 års forvaring for nettovergrep mot 52 barn

– Mister tilliten

Foreldrene sier til NRK at de stiller seg bak advokatens uttalelser om varetektsfengsling.

De mener det åpenbart har vært stor gjentakelsesfare og at han burde vært fengslet hele tiden.

– Vi synes det er veldig synd at han ble løslatt og forgrep seg på nytt før soningen hans startet. Dette har ført til at vår datter har mistet tilliten til politiet. En av grunnene til at dette ble anmeldt var jo nettopp for å forhindre nye overgrep, uttaler foreldrene.

De mener det ikke ville vært noen som helst fare for oversoning i dette tilfellet.

Les også Helene ble misbrukt på nett som 13-åring

Politiet: – Svært leit

Politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt skriver til NRK at det er svært leit at saken fikk et slikt utfall:

– Påtalemyndigheten har forståelse for at fornærmede stiller spørsmål ved at tiltalte ikke var fengslet. Imidlertid må påtalemyndigheten i enhver sak vurdere om lovens vilkår er oppfylt ved spørsmål om fengsling. Det ble det vurdert at det ikke var i denne saken på det aktuelle tidspunktet.

Mannen ble derfor løslatt da politiet mente det ikke forelå en kvalifisert gjentakelsesfare.

Erkjenner straffskyld

Politiadvokat Anders Skranefjeld er aktor i den nye saken som skal opp mot mannen i januar neste år. Han var ikke aktor i forrige rettsrunde og ønsker derfor ikke å kommentere kritikken fra advokaten.

I den nye tiltalebeslutningen går det også fram at han i tillegg til overgrep, skal ha stjålet varer og kontanter for minst 220.000 kroner fra tre bensinstasjoner.

Forsvarer til mannen i 20-årene Elise Valvik opplyser at mannen nå soner straffen fra forrige dom. Den siste saken skal behandles av retten i januar.

Bistandsadvokaten til offeret i den siste saken har ikke besvart NRKs henvendelse.

Forsvarer Elise Valvik sier hennes klient erkjenner straffskyld etter den nye tiltalen. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK