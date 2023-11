Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Seksuelle overgrep mot barn og unge ble markert med en trusemarkering i Wergelandsparken i Kristiansand.

488 truser ble hengt opp og symboliserende hvert enkelt menneske som tok kontakt med organisasjonen Nok. Agder i fjor for å fortelle sin historie.

360 av dem var under 18 år.

Søndag 19. november er den internasjonale verdensdagen for overgrep mot barn og unge, og installasjonen «Toppen av isfjellet» er satt opp for å markere dagen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Du kan se barnetruser, ungdomstruser og bleier, sier Lisbeth Tranberg som er veileder og rådgiver i Nok. Agder.

I Wergelandsparken i Kristiansand ble det på fredag hengt opp 488 truser.

Hver enkelt truse representerer personer som i fjor var innom senteret til Nok.Agder. På senteret får folk som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende hjelp.

På søndag er det verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Organisasjonen Nok.Agder ønsket å synliggjøre tematikken.

– Brukerne som kommer til oss registreres på det året de har vært utsatt for overgrep. Hver enkelt av de 488 trusene symboliserer alderen når dette skjedde.

488 truser var hengt opp i Wergelandsparken i Kristiansand for å markere seksuelle overgrep på barn og unge. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Økning i grovere vold

Av de 488 brukerne som tok kontakt med Nok.Agder i fjor, var 360 under 18 år.

Markeringen i parken er kalt «Toppen av isfjellet», og vil være åpen gjennom helgen i forbindelse med verdensdagen for seksuelle overgrep mot barn og unge.

Installasjonen skal vitne om de utsatte og deres historier.

Ideen var det Tranberg som kom på. Hun ønsker et samfunn som kan snakke mer åpent om tematikken.

– Vi må ta oss tid til ettertanke og forholde oss til at det faktisk skjer.

Trusene i Wergelandsparken i Kristiansand symboliserer en persons historie, kjønn og alderen på når overgrepet skjedde med dem. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK 96 av dem som benyttet seg av tilbudet til Nok.Agder i fjor var under 6 år ved første overgrep. 90 av dem var jenter. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK 318 av de 488 trusene representerte innbyggere i Kristiansand. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK Både familie, venner, politikere og innbyggere i Kristiansand hadde tatt turen til Wergelandsparken for å delta på markeringen. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK Nok.Agder sine kontorer i Arendal og Kristiansand opplever en økning i antall henvendelser. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

– Hvor viktig er det å synliggjøre denne tematikken?

– Det er kjempeviktig. I vårt samfunn i dag er dette tabu. Vi ønsker egentlig ikke å forholde oss til seksuelle overgrep, men det må vi, sier Tranberg.

Nok.Agder sier at de som kommer til dem også blir utsatt for grovere vold enn før.

– Overgrepene er blitt grovere. Vi frykter at det kan være inspirert av pornografi og at vi er på et annet sted i samfunnet i dag enn tidligere.

Veileder og rådgiver i Nok. Agder Lisbeth Tranberg ønsker å synliggjøre tematikken om seksuelle overgrep mot barn og unge. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

– Toppen av isfjellet

I Wergelandsparken fredag var det både brukere som har vært innom Nok.Agder og fortalt sin historie, samt familie, venner og politikere.

Varaordfører i Kristiansand, Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) fikk jobben med å klippe snora for å markere åpningen, og mener dette er en viktig markering.

– Det at vi ser truser på en snor er jo ikke for å få frem trusene, men historiene. Det var 488 brukere i 2022 som turte å ta kontakt med Nok.Agder og turte å snakke om seksuelle overgrep.

Tallet viser bare toppen av isfjellet, sier Finnestad.

– Og det er et altfor høyt tall i seg selv.

Varaordfører i Kristiansand Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) sier markeringer som dette er viktige. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK