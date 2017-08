Flere redder liv med hjerte-lunge-redning

Seksjonsleder ved akuttmottaket, Sørlandet sykehus i Kristiansand, Benedicte Severinsen, sier det er blitt større bevissthet rundt førstehjelp, og at oftere har folk som tilfeldigvis var på stedet gjort en livreddende innsats.

– De profesjonelle utvikler seg hele tiden, men den største forskjellen vi ser er at publikum i økende grad setter i gang livreddende førstehjelp, forteller seksjonslederen.

Siden mai i år har det vært sju drukningsulykker med barn på Sørlandet. Alle overlevde, og at folk på stedet ga hjerte- og lungeredning kan ha vært avgjørende.

– Det har gått bra med alle barna, bekrefter Severinsen.

(Betegnelsen «drukningsulykke» brukes av sykehuset selv om man overlever.)

Folk er flinkere

Spesielt etter at hjertestartere for amatører kom på markedet har de merket en forskjell. Den fungerer slik at det er en enkel instruksjon eller en stemme som forteller hva man skal gjøre.

Overlege Edin Dizdarevic (til høyre) sammen med Benedicte Severinsen og Ole Geir Vinorum fra Sørlandet sykehus. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Severinsen tror økt førstehjelpskunnskap har kommet i forbindelse med at stadig flere bedrifter investerer i hjertestartere. I den forbindelse sendes folk på kurs.

– Bedriftene har sendt fem personer på kurs for å håndtere hjertestartere, sier Severinsen.

«Another one bites the dust»

Hjerte- og lungeredning består av å gi en pasient nok oksygen, samtidig som det handler om å få hjertet i gang, dersom det ikke er pust og puls. Severinsen forteller at man kan tenke på takten til Queens låt «Another one bites the dust», som er også tilsvarende takt for hjertekompresjon.

Hun tror mange er litt mer redde for å gå i gang med å gi førstehjelp til barn.

– Mange har nok hørt at det er forskjell når det gjelder hjerte- og lungeredning på barn og voksne. Men om du ikke husker det, så bare gå i gang med hjertekompresjoner.

Øver på livredning med dukke. Foto: Idun Fivelstad / NRK

Severinsen sier at egentlig skal barn først ha fem innblåsinger, for det er ofte oksygenmangelen som er problemet.

– Legg alle på ryggen. På de minste barna kan du legge munnen over både nese og munn og blåse fem ganger, presse haka lett bakover og se på brystkassa om den hever seg, forteller Severinsen.

Men husk å ringe 113 til akuttmedisinsk nødtelefon. De kan bidra til førstehjelp.