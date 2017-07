Lege bekymret: – Fire drukningsulykker på en uke

– Det er viktig å presisere at alle barna vi har fått inn den siste tiden har overlevd, og blitt skrevet ut kort tid etter innleggelse, sier overlege Edin Dizdarevic ved Sørlandet sykehus.

Alle som har vært i en drukningsulykke skal på sykehus! Overelge Edin Dizdarevic ved Sørlandet sykehus

En drukningsulykke betyr ikke nødvendigvis dødsfall, i de fleste tilfeller overlever den det gjelder.

Likevel kan en slik ulykke medføre store skader. Du trenger ikke å være lenge under vann før skadene kan være dødelige.

BEKYMRET: Overlege Edin Dizdarevic (til høyre) sammen med Benedicte Severinsen og Ole Geir Vinorum fra Sørlandet sykehus. De er bekymret over det høye antallet drukningsulykker den siste tiden. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Flere drukningsulykker på kort tid

Siden mai i år har syv barn blitt kjørt til Sørlandet sykehus for behandling, de fleste av disse er under seks år. Overlege Dizdarevic er bekymret over det høye antallet drukningsulykker den siste tiden.

– Bare i løpet av den siste uken har vi hatt fire drukningsulykker, selv om det er høysesong her på Sørlandet er det veldig mange på så kort tid sier han.

Bildet er fra en øvelse. En drukningsulykke kan være vanskelig å oppdage.

Skjer uten forvarsel

En drukningsulykke kan skje veldig fort og helt lydløst.

Overlege Edin Dizdarevic ved Sørlandet sykehus. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– I de aller fleste tilfellene av drukningsulykker med barn har foreldrene vært borte i mindre enn fem minutter, sier Dizdarevic.

To minutt under vann kan ha fatale konsekvenser for barnet, og legen understreker at det er foreldrenes ansvar å holde et øye med de unge når de bader.

– Man må passe på barna hele tiden! Ikke bare er det viktig å passe på dem som ikke kan svømme, men også de som nettopp har lært seg det.

– Ikke slipp barna av syne

I mai var to små gutter involvert i hver sin drukningsulykke på samme dag i dyreparken i Kristiansand. Ingen av dem ble alvorlig skadd som følge av hendelsen, men episoden ga badegjestene litt å tenke på.

Driftsleder for badelandet i dyreparken, Thomas Dahl Pedersen, sier det er lite som skal til for at slike ulykker forekommer.

Driftsleder for badelandet i dyreparken sier det er lite som skal til for at drukningsulykker forekommer. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi ser at når det er mange folk på en plass er det fort at ungene kan stikke fra foreldrene sine. Da er det ikke mye som skal til før ulykken er ute.

Han opplever at foreldre kan få en falsk trygghet når det er badevakter til stede, og har et råd å gi til foreldre som har med barna og bader.

– Vær med barna dine og bad sammen med dem hele tiden.

Drukningsulykker i Norge Ekspandér faktaboks Oppimot 200 mennesker dør av drukning hvert år i Norge.

38 mennesker har i 2017 dødd i forbindelse med drukning i Norge.

Drukning er den vanligste årsaken til en traumerelatert død hos barn under fem år. Kilde: Overlege Edin Dizdarevic ved Sørlandet sykehus.

Seksjonsleder, Ole Geir Vinorum, på intensivklinikken ved Sørlandet sykehus påpeker at det er viktig at folk gjør de rette tingene i etterkant av en drukningsulykke.

– Er du vitne til en drukningsulykke er det viktig å passe på at vedkommende puster og har frie luftveier. Hvis personen ikke puster skal man starte hjerte-lunge redning og samtidig ringe nødnummeret, avslutter han.