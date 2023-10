Flanellfeber i Flekkefjord: – Vi må jo ha det litt gøy!

– For fire år siden ble jeg ordfører uten at det var meningen. Jeg var så langt nede i skjortebunken den dagen så det blei flanell.

Frp-ordfører Torbjørn Klungland blei rikskjendis i 2019 da han ble valgt til ordfører i Flekkefjord. Helt uventet fikk han ordførerkjedet tredd over hodet, ikledd rutete flanellskjorte.

– Noen vil jo kalle det et ikonisk bilde. Og det gikk jo nærmest viralt, humrer Klungland.

For mange ble det også et bilde på folkelighet.

Ordfører Klungland var også omtalt på BAdesKen da han overraskende ble valgt til ordfører for to år siden. FOTO: BADESKEN Foto: BADesken

14 i flanell

Nå er muligens et nytt ikonisk bilde tatt.

Da bystyret i Flekkefjord skulle konstitueres torsdag kveld stilte alle Frp-representantene i splitter nye flanellskjorter. Frp-gruppa teller 14 av 35 representanter.

– Alle var med på det. Vi må jo ha det litt gøy! Det er mye tungt og trått med politiske møter så vi må få ha det litt moro også, ler Klungland.

Og dermed blei Frp-kassa åpnet.

– Vi tok penger fra Frp-kassa ja, og kjøpte inn skjorter til alle 14 i bystyret og ei flaske mozell til det konstituerende møtet, forteller Klungland.

Flanell og Mozell er nå blitt varemerket til Frp i Flekkefjord. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Flanell og Mozell

For la oss ikke glemme mozellen.

Et annet ikonisk øyeblikk som Klungland bidro med etter to år som folkelig ordfører i Flekkefjord.

Torbjørn Klungland i kjent flanellskjorte-stil etter at Frp i Flekkefjord gjorde det beste Frp-valget i hele landet, med 45,5 prosent av stemmene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han fikk nemlig ny nasjonal oppmerksomhet da han diskré prøvde og ta seg en slurk brus mens daværende statsminister Erna Solberg (H) ble intervjuet på en meget varm dag i Flekkefjord.

Resultatet ble massiv oppmerksomhet.

Og en stykk svett ordfører med røde kinn som måtte svare for innholdet i flaska, på innerlomma.

– Det er Mozell i flaska, men jeg ser jo at måten jeg drikker på får det til å se ut som det er noe annet, humret han da klippet gikk nasjonalt.

Torbjørn Klungland trodde han var utenfor kameraets rekkevidde da han tok en slurk brus i varmen sist søndag. Foto: avisen Agder Du trenger javascript for å se video. Torbjørn Klungland trodde han var utenfor kameraets rekkevidde da han tok en slurk brus i varmen sist søndag. Foto: avisen Agder

Flanell-drøm

– Dette er helt fantastisk! Jeg har jo fulgt Torbjørn lenge, helt siden det legendariske bildet da han sjokkert blei ordfører for første gang.

Ken André Ottesen driver instagram-kontoen BAdesKen med nesten 400 000 følgere. Der legger han ut kuriøse klipp fra alle landets lokalaviser. Han fikk raskt et stort hjerte for ordføreren i Flekkefjord.

– Den videoen med mozell-flaska er en av de aller mest populære postene på BAdesKen noensinne, forteller Ottesen.

Han og makker Paul Håvard Østby dro strake veien til Flekkefjord da Frp gjorde rent bord under kommunevalget i høst.

Ordfører Klungland har rukket å bli en favoritt hos BAdesKen. Her er Ken Ottesen på besøk i Flekkefjord. – Vi trenger flere som Torbjørn i politikken. Selv om politikk er alvorlig så er det viktig å ha det litt gøy, mener Ottesen. Foto: Halvor Mykleby / Fabelaktiv

– Det var jo helt sjukt å gå rundt med ham i gatene i Flekkefjord! Han er jo så populær og snakker med alle.

Og da det ble klart at alle Frps listekandidater kom inn i bystyret kom Østby med en utfordring til den populære ordføreren.

– Vi ønsket oss rett og slett et bilde av alle i flanellskjorter.

I går kveld gikk drømmen i oppfyllelse.

– Tror du ikke jammen meg at det rullet inn et bilde på telefonen min sent i går kveld, det er så deilig, jubler Ottesen.

Ordføreren i Flekkefjord stilte i helt ny flanell torsdag kveld. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Folkelig i flanell

Valgforsker Dag Ingvar Jacobsen har flere ganger trukket fram den folkelige suksessen til ordføreren i Flekkefjord.

– Det er selve oppskriften på folkelig, men det handler ikke om å knekke noen kode, han bare er folkelig, sa Jacobsen etter årets kommunevalg.

Og Klungland selv har ingen planer om å endre seg:

– Jeg har ikke tenkt å forandre meg nei, men jeg kan nok ikke love flanellskjorte på hvert eneste kommunestyremøte fremover altså, ler han.

