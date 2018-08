– Jeg hadde forstått boten hvis jeg hadde hatt kniven i beltet, men den lå jo låst inne i hanskerommet, sier Karl Naadland Janz (20) fra Vennesla.

En februarkveld var han og en kompis på vei hjem da de ble stoppet av politiet. De mistenkte at 20-åringen var ruspåvirket. Han måtte ta en urinprøve som ble sjekket der. Den viste ingen utslag.

Deretter ble bilen ransaket. Bakgrunnen skal være at passasjeren nylig hadde vært involvert i bråk på byen.

Under ransakingen fant de en 20 centimeter lang kniv i hanskerommet.

– Jeg kjøpte kniven på et marked for flere år siden, og hadde glemt at den lå der. Jeg har brukt den til friluftsaktiviteter. Etter en hyttetur i høst ble den liggende i bilen, forklarer han.

Karl Naadland Janz synes det er merkelig at det å oppbevare en kniv i et låst hanskerom er det samme som å bære en kniv på et offentlig sted. Bilen i bakgrunnen er ikke den samme som han ble stoppet i. – Jeg hadde en gammel, utslitt BMW. Den var nok noe av grunnen til at jeg ble stoppet i utgangspunktet, sier han. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kniven var «lett tilgjengelig»

Venndølen, som presiserer at han er tidligere ustraffet, valgte under alt oppstyret å vedta et forelegg for å ha båret kniv på offentlig sted. Han ble fortalt at boten var på noen tusenlapper.

Da forelegget dukket opp i postkassa noen måneder senere, viste det seg å være på 8000 kroner.

– Jeg synes det var mye og sjekket litt. Etter å ha satt meg inn i reglene, kontaktet jeg advokat, forteller venndølen.

Dette er den 20 centimeter lange kniven av merke Columbia som ble funnet i hanskerommet til Karl Naadland Janz og beslaglagt. Foto: Politiet

I sommer var saken oppe i Kristiansand tingrett. Han ble funnet skyldig og dømt til å betale 9600 kroner for overtredelsen pluss 1500 kroner i saksomkostninger.

Tingretten viser til at tiltalte var «uten aktverdig formål» da han hadde kniven i bilen. Den var også «lett tilgjengelig» og hadde ligget der uten grunn i flere måneder. Retten bemerket også at «kjøring på offentlig vei utgjør offentlig sted i lovens forstand».

Det var Vennesla Tidende som omtalte dommen først. Også Fædrelandsvennen har omtalt saken som har skapt mye debatt.

Vil advare andre

Advokatfullmektig Mari Førde Eikeland representerte Karl Naadland Janz i retten. Hun forstår at det er overraskende at man kan bli straffet for å ha en kniv inni et hanskerom, på samme måte som man blir straffet for å bære en kniv i det offentlige rom.

– Folk skal lett forstå hva som er straffbart og ikke. I dette tilfellet har det vært vanskelig. Politiet skal ha en klar hjemmel for å kunne straffe vanlige folk. Her har den vært ganske tynn, sier Førde Eikeland til NRK.

Advokatfullmektig Mari Førde Eikeland skulle gjerne sett at saken hadde gått videre til behandling i Agder lagmannsrett. Foto: Anne Wirsching / NRK

Cecilie Pedersen Hille, påtaleleder i Agder politidistrikt, påpeker at lovgiver har bestemt at det er forbudt å ha med seg kniv på offentlig sted.

– Vi har dessverre altfor mange eksempler på grov vold på offentlig sted hvor kniv og annet farlig redskap er blitt brukt. Det kan få fatale konsekvenser, skriver hun i en kommentar til NRK. Cecilie Pedersen Hille, påtaleleder i Agder Politidistrikt

Karl Naadland Janz anket saken til Agder lagmannsrett, men anken ble avvist. Han har innfunnet seg med at han må betale forelegget.

– Å ha kniv eller andre skarpe gjenstander i bilens hanskerom, er ikke smart. Jeg vil tro dette angår flere enn meg og ønsker å advare andre, sier han.

Oslo politidistrikt økte i fjor høst bøtene for bæring av kniv på offentlig sted.