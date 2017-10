Kniv har de seneste årene vært det mest brukte drapsvåpenet i Norge. Mellom 2005 og 2015 var det 137 drapssaker hvor det har blitt brukt kniv. Senest i forrige helg ble en mann sendt til sykehus med stikkskader etter slåsskamp i Oslo.

Nå øker oslopolitiet bøtene for å bære kniv på offentlige steder til maksimalt 20.000 kroner.

Leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt Beate Brinch Sand, sier at de jevnlig har knivaksjoner i hovedstaden for å kontrollere folk for våpen. Foto: POLITIET

– Økte bøter er et tiltak for å bevisstgjøre og for å forebygge voldskriminalitet som lett kan oppstå når noen bærer kniv. Det er svært få som har nødvendig behov for å bære kniv på offentlig sted kveld og natt, sier leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt Beate Brinch Sand i en pressemelding.

Bøtesatsen i Oslo politidistrikt hittil har vært 8000 kroner for bæring av kniv og 9500 dersom saken ender i retten. I fjor ble 25 personer drept i Norge og i 56 prosent av tilfellene ble kniv brukt som et drapsvåpen.

– Knivbruk kan gi alvorlig skader og trusselsituasjoner kan lett oppstå når noen bærer kniv, sier Brinch Sand.

Som et minimum vil den nye satsen være på 12.000 kroner, men kan økes til 20.000 dersom foreligger momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlige steder.

Siden september har det vært flere alvorlige knivstikkinger i Oslo og Akershus. En mann knivstukket på Vøyenenga i Bærum i begynnelsen av forrige måned. Samme dag ble en annen mann kritisk skadet etter en knivstikking ved Ellingsrud T-bane og døde et par dager senere av skadene. Samtidig har flere blitt pågrepet med kniv eller sverd den siste tiden.