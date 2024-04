Den siktede mannen i 60-årene uttalte seg ikke i retten under fenglsingsmøtet lørdag.

Ifølge mannens forsvarer Joakim Boye erkjenner han ikke straffskyld og motsetter seg fengsling.

Forsvareren ønsket ikke å uttale seg om hvordan den siktede har det.

– Jeg har hatt flere samtaler med siktede, men vil ikke sin noe om hva vi har snakket om. Alt jeg får høre av ham har jeg taushetsplikt om, sier Boye etter møtet.

Han vil heller ikke kommentere om den siktede mannen knytter seg til avdøde, åstedet eller hendelsen.

Joakim Boye er den siktede mannens forsvarer. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ønsket fire uker varetektsfenglsing

Før møtet var politiadvokaten tydelig på at bevis kan forsvinne om mannen ikke blir varetektsfengslet. Det er fortsatt ikke bestemt hva som blir beslutningen.

– Det foreligger stor bevisforspillelsesfare så tidlig i saken, og da følger det naturlig at vi da må legge de restriksjonene, sånn at sikta og eventuelt andre ikke får tilgang på opplysninger i saken, sa politiadvokat Vanja Bruvoll like før fengslingsmøtet.

Mannen i 60-årene som er pågrepet, er siktet for forsettlig drap på Miriam Daniela Ayres Cea (35) og ble fremstilt for varetektsfengsling i Agder tingrett i dag.

Politiadvokaten bekreftet da at siktede vil møte i rettssalen.

Politiet vil i retten be om at mannen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Her kan du lese mer om den avdøde Miriam Daniela Ayres Cea.

Mannen i 60-årene har så langt ikke ønsket å la seg avhøre.

– Han må sjøl bestemme om han vil benytte seg av den rettigheten han har. Hvis han ønsker å forklare seg helt eller delvis, så må retten ta imot den forklaringa, sier Bruvoll.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Økt mistanke

De mener at mistanken om at de har arrestert riktig person er styrket gjennom de siste dagers etterforskning av saken.

Men politiadvokat Anja Bruvoll sier at en siktelse i en straffesak ikke nødvendigvis betyr at vedkommende er gjerningsperson.

– Vi vil derfor fortsette å etterforske saken for fullt. Og med samme ressurser som fram til nå, sa Bruvoll i et møte med pressen fredag.

Drept utenfor apoteket

Tirsdag morgen ble den svenske kvinnen funnet hardt skadd ved apoteket hun jobbet på i Arendal sentrum. Da nødetatene kom til stedet, sto livet ikke til å redde.

Politiet har opplyst at hendelsen som førte til at kvinnen døde skjedde rundt klokka 9, utenfor apoteket.

Kvinnen ble samme ettermiddag som drapet skjedde fraktet til Oslo universitetssykehus for rettsmedisinsk obduksjon.

Obduksjonen viste at hun var drept.

Politiet kunne ikke fastslå at det var snakk om et drap før de mottok den foreløpige obduksjonsrapporten, ett døgn etter at kvinnen døde.

Politiet har hittil kommentert verken dødsårsak eller eventuelle drapsvåpen.

Teknikere fra politiet skal etter det NRK erfarer ha funnet en kniv rett i nærheten av åstedet.

Blomster på trappen utenfor Boots apotek i Arendal der den drepte kvinnen jobbet. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Siktede ikke avhørt

En mann i 60-årene ble pågrepet og siktet i saken torsdag ettermiddag. Det er ingen kjent relasjon mellom den drepte kvinnen og den siktede mannen.

Mannen har hittil ikke ønsket å la seg avhøre. Han har ikke tatt stilling til siktelsen, opplyser hans forsvarer Joakim Boye.

Joakim Boye er forsvarer for den siktede mannen i 60-årene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Den drapssiktede er fra før tiltalt for knivtrusler. I november i fjor skal mannen ha truet to personer med kniv utenfor en 7 Eleven-butikk i Oslo sentrum. Han skulle møte i retten i mai i forbindelse med denne saken.

Mannen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for trusler mot Nav-ansatte, tyveri og bæring av kniv på offentlig sted.