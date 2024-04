Drapssiktet skal ha truet flere personer tidligere: «Skremmende»

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mannen som er siktet for drapet på Miriam Daniela Ayres Cea (35), i Arendal, er tidligere tiltalt for knivtrusler.

Han skal ha truet to personer med kniv utenfor en 7 Eleven-butikk i Oslo sentrum i november i fjor. Han skulle møte i retten i mai i forbindelse med denne saken.

Mannen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for trusler mot Nav-ansatte, tyveri og bæring av kniv på offentlig sted.

Det er ingen kjent relasjon mellom den drepte kvinnen og den siktede mannen.

Politiet utelukker ikke at det kan være en annen gjerningsperson og fortsetter derfor å etterforske saken bredt.

Naboer til den siktede mannen har reagert på politiets tilstedeværelse og uttrykker uro.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I november i fjor skal mannen ha truet to personer med kniv utenfor en 7 Eleven-butikk i Oslo sentrum.

Torsdag denne uken ble mannen i 60-årene siktet for drapet på en apotek-ansatt i Arendal sentrum.

Kvinnen skal ha blitt drept med kniv, ifølge NRKs opplysninger.

Fredag ettermiddag er mistanken mot mannen styrket, ifølge politiet.

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hva som gjør at mistankegrunnlaget er styrket, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

«Skremmende»

Den siktede har fredag vært i avhør hos politiet.

– Han ønsker ikke å ta stilling til siktelsen, sier forsvarer Joakim Boye.

NRK er kjent med at mannen er domfelt en rekke ganger tidligere:

Trusler mot Nav-ansatte

Tyveri

Bæring av kniv på offentlig sted

På en pressekonferanse fredag ettermiddag bekrefter politiet at de er kjent med den drapssiktede mannen fra før.

NRK har vært i kontakt med en av de Nav-ansatte, som ikke ønsker å kommentere saken.

– De fornærmede opplevde situasjonen som svært skremmende, står det i dommen.

Politiet har ikke ønsket å ytterligere kommentere mannens straffehistorikk.

Etter knivtruslene i november i fjor, er det berammet en rettssak i Oslo tingrett i mai.

– Jeg har ikke oppnådd kontakt med klienten, og ønsker derfor ikke å kommentere saken, sier forsvarer Petar Sekulic.

Krimteknikere har gjort undersøkelser på den pågrepede mannens adresse. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Naboer har reagert

Den siktede mannen bor i en kommunal bolig et par kilometer utenfor Arendal sentrum.

NRK har vært i kontakt med naboer til siktede.

En av naboene så en sivil politibil på adressen ved 19.30-tiden torsdag.

Siden har det vært flere patruljer og krimteknikere på stedet.

Men dette er ikke første gang politiet var i nabolaget til den nå siktede mannen, ifølge denne naboen.

– Jeg har hatt en urolig følelse for ham hele veien, sier naboen, som ønsker å være anonym.

Hun sier at politiet har vært der etter at naboer har ringt politiet ved to tidligere anledninger for en tid tilbake.

En annen nabo, Rune Guttormsen, sier han ble sjokkert da han fikk høre om siktelsen.

– Jeg har ikke opplevd uro eller andre mistenkelige ting fra stedet. Det er et rolig område, aldri noe tull her.

Nabo Rune Guttormsen sier han er sjokkert. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ingen kjent relasjon

Drapet skjedde utenfor Boots Apotek i gågata i Arendal.

Det var Miriam Daniela Ayres Cea (35) som ble drept. Hun fremstår som et tilfeldig offer, ifølge politiet.

35-åringen var svensk statsborger, og bosatt i nabokommunen Grimstad.

Det er ingen kjent relasjon mellom kvinnen og den siktede mannen.

Utelukker ikke annen gjerningsperson

Politiet sier det er det samlede bevisbildet som gjør at politiet har siktet mannen.

De har blant annet hentet inn store mengder overvåkingsmateriale fra Arendal sentrum.

– Vi har videoovervåkning og krimtekniske undersøkelser. Alt dette sammenstilt er nok til å gi et mistankegrunnlag, sier Bruvoll.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt. Foto: Pert-Kåre Sandbakk / NRK

Politiet utelukker ikke at det kan være en annen gjerningsperson og politiet fortsetter derfor å etterforske saken bredt, skriver politiet.

– For politiet er det viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke nødvendigvis betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi etterforsker fortsatt saken bredt og kan ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson, sier Bruvoll.