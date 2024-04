I samråd med pårørende går politiet ut med navnet på kvinnen, som ble drept ved et apotek i Arendal tirsdag 2. april.

Kvinnen var bosatt i Grimstad og ansatt ved apoteket. Nødetatene fikk først en melding om en skadd person tirsdag morgen.

Da de ankom stedet, stod ikke livet til å redde.

Arendal har vært preget av usikkerhet og høy aktivitet fra politiet etter drapet tirsdag morgen.

Politiet har opplyst at hendelsen som førte til at kvinnen døde skjedde rundt klokka 09, utenfor apoteket.

– Alltid blid

Cea er svensk statsborger, og hadde jobbet på Boots apotek i Arendal sentrum siden 2018.

– Miriam Daniela Ayres Cea var en utrolig godt likt kollega av både kolleger og kunder. Hun var alltid imøtekommende, blid, sympatisk og hjelpsom. Hun ønsket å hjelpe alle som kom, uansett hva det måtte være, sier administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin.

Fokuset for apoteket nå er ta vare på de berørte, ansatte og pårørende. Apoteket er stengt inntil videre.

– Det er fryktelig tungt å tenke på at hun ikke lenger er blant oss, sier hun.

Ordfører Beate Skretting i Grimstad, hvor Cea bodde, sier i en tekstmelding at hennes tanker går til nærmeste pårørende, familie, venner og kollegaer.

– Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som preger lokalsamfunnet, sier Skretting.

I dagene etter drapet ble det lagt ned blomster på trappa utenfor Boots apotek hvor kvinnen var ansatt. Foto: Christina Cantero / NRK

Skal ha funnet kniv

Kvinnen ble samme ettermiddag som drapet skjedde fraktet til Oslo universitetssykehus for rettsmedisinsk obduksjon.

Obduksjonen viste at hun var drept.

Politiet kunne ikke fastslå at det er snakk om et drap før de mottok den foreløpige obduksjonsrapporten, ett døgn etter at kvinnen døde.

Politiet har hittil kommentert verken dødsårsak eller eventuelle drapsvåpen.

Teknikere fra politiet skal ha funnet en kniv rett i nærheten av åstedet, etter det NRK erfarer.

Krimteknikere undersøkte åstedet i Arendal sentrum i etterkant av hendelsen tirsdag 2. april. Foto: Espen Bierud / NRK

Mann pågrepet

En mann i 60-årene ble pågrepet og siktet i saken torsdag ettermiddag.

– Etterforskningen til nå tilsier at han ikke har noen relasjon til den avdøde, sa politiadvokat Vanja Bruvoll til NRK i etterkant av pågripelsen.

Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre. Han har ikke tatt stilling til siktelsen, opplyser hans forsvarer Joakim Boye.

Politiet har hittil ikke ønsket ikke å si noe mer om omstendighetene rundt pågripelsen.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det at en person er siktet i saken betyr at vi vurderer at det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått drapet. Den videre etterforskningen vil avklare om mistanken mot den siktede styrkes eller svekkes, sa Bruvoll.

Politiet vil ikke si noe mer om hva som ligger i motivbildet, utover at etterforskningen nå er rettet mot å avdekke et motiv.

Mistanken mot mannen som er siktet for drapet er styrket, opplyser politiet i en pressemelding.

– Etterforskningen i saken har styrket mistankegrunnlaget mot den siktede. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hva som gjør at mistankegrunnlaget er styrket, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i pressemeldinga.

Agder politidistrikt opplyser at de nå senker den ekstraordinære beredskapen i Agder og Arendal.

Politiet har også opplyst at de fortsatt etterforsker saken bredt.