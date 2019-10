– Her har vi et gammelt vrak som er helt urørt og med navn og historiske kilder. Det er helt fantastisk. Slikt opplever man bare én gang i karrieren som undervannsarkeolog, sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren Iver Nesse Aarrestad.

Det 28 meter lange nederlandske handelsskipet «Juffrau Elisabedt» dro fra Amsterdam i mars 1760. 20 dager senere kom det til Sørlandskysten der det møtte dårlig vær.

Skipet kom seg gjennom skjærgården, men mannskapet forlot skipet. Ifølge riksantikvaren.no har man tidligere trodd at skipet ble reddet, men nå er det bekreftet at det sank utenfor Søgne i Vest-Agder.

Slik så skipet «Juffrau Elisabedt» ut før det sank Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Dalte rett ned på det

Søgne Dykkerklubb har vært på utkikk etter skipet i 40 år og det ble til slutt medlemmer av klubben som fant det.

– Vi fikk sjokk. Vi har lett etter vraket flere ganger uten hell, men så plutselig...wow!



Espen Lauritsen beskriver sin egen reaksjon da han og dykkekamerat Jan Kristoffersen fant vraket på et hemmelig sted utenfor Søgne.

Det ble funnet 10. mars i år, men det er først nå de går ut med historien.

Lauritsen forteller at de hadde sett flere dokumenter som indikerte at skipet var i området det ble funnet. Flere forsøk på å finne det, førte ikke til noe.

– Den siste gangen ressonnerte vi oss frem til hvor det måtte være. Vi hadde flaks og dalte rett ned på det, sier han.

Skipet som ligger delvis under sand, skal ligge veldig skjermet. Mye treverk er igjen og gjenstander er godt bevart.

– Det er som å gå inn i et urørt museum. Det har jo ikke vært noen der siden skipet gikk ned, sier Jan Kristoffersen i dykkerklubben.

Jan Kristoffersen, som var med og fant skipet, sier det var som å finne gull. Foto: Siv-Kristin Sællmann / NRK

Får belønning

Aarrestad hos Riksantikvaren mener funnet er interessant på mange måter.

– Det er spennende både vitenskapelig, historisk og samfunnsmessig, sier han.

Riksantikvaren gir 100 000 kroner i belønning til Søgne dykkerklubb.

Deler av byssa på skipet stikker opp av sanden. Foto: Søgne Dykkerklubb

Frykter plyndring

Marinarkeolog ved Norsk Maritimt museum Jørgen Johannessen sier at slike funn ikke skjer lenger og kaller det unikt.

Han frykter at noen skal bli fristet til å plyndre det, og påpeker at funnstedet og vraket er fredet.

– Kulturminnene er en ressurs på linje med naturen vår. Vi har et felles ansvar for å ta vare på kulturarven, sier han.

Spekulasjoner

Johannesen forteller at skipperen og mannskapet på tre måtte gjennom en sjøforklaring etter at de kom på land.

– Der kom det fram at de hadde seilt for fulle seil inn i skjærgården. Amtmannen mente de burde bedt om hjelp tidligere.

– Det har blitt spekulert i om det kan ha vært en slags forsikringssvindel. Kan det stemme?

– Et så langt skip trenger 24 timers bemanning. Jeg tror de fire ombord ikke orket eller var i stand til å ta ned seil og slippe anker. I stedet berget de seg i en jolle, sier han.

Aarrestad hos Riksantikvaren aner ugler i mosen.

– Når jeg leser papirene, synes jeg det virker som at amtmannen ante at det var noe muffens. Det fremstår veldig rart, men jeg kan kjøpe forklaringen om at det var 20 tunge dager på sjøen, sier han.