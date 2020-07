– Vi er rimelig sikre på at løse hunder står bak, sier fylkesleder i Aust-Agder sau og geit, Kåre Blålid.

Han har tatt bilder av de døde sauene.

Blålid forteller at sauer som blir skremt og legger på sprang, vil bikke døde om etter ganske få minutter.

– De blir «sprengt». Hjertet stopper rett og slett, sier han.

Sauene ble funnet i fjellområdet ved Store Bjørnevatn i Valle i Agder. Der ligger både turisthytta Bjørnevasshytta og mange andre hytter.

Blålid sier at hytteeierne er vant med sauer og at han har inntrykk av at de stort sett tar hensyn til dette.

Nå ser han likevel det nødvendig å komme med en irettesettelse.

– Problemet er såpass stort at det må være hundeeiere som slurver med reglene om å ha hundene i bånd. Det kan være noen som har sluppet ut hunden en tidlig morgenstund eller som har begynt med tidlig trening på rypejakt. Så skjerp dere folkens!

Han ber hundeeiere være lojale mot reglene som gjelder.

Én av sauene ble funnet liggende halvveis på en stein uten tydelige skader. Foto: Kåre Blålid

Skal skjerme andre dyr

Ifølge Loven om hundehold § 6, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra og med 1. april og til og med 20. august.

Valle kommune har imidlertid utvidet båndtvang. Det betyr at regelen gjelder til og med 15. oktober.

Det er fordi dyrelivet er ekstra sårbart i hele perioden.

– Det er for å skjerme både beitedyr og vilt, som har kalver i disse tider, sier Blålid.

Fylkesleder i Aust-Agder sau og geit Kåre Blålid, ber hundeeiere som slipper hundene løse om å skjerpe seg. Foto: privat

– Hører om slike hendelser hvert år

Viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Webjørn Svendsen, sier problemet dessverre er kjent og at han hører om slike hendelser hvert år.

– Det er en del hundeeiere som ikke holder hunden i bånd når det er båndtvang, bekrefter han.

Hans inntrykk er imidlertid at problemet har blitt mindre etter at de begynte med kurs i aversjonsdressur. Dette har som mål å gjøre hunder i stand til å holde seg unna sauer.

Ifølge Svendsen er det stort sett eiere av jakthunder som benytter seg av dette.

– Det er veldig mange hunder som ikke tilhører den gruppen, sier han.

Svendsen mener alle hundeeiere bør være klar over at hunder er rovdyr.

– Når en hund slippes løs, er den en rovdyr som kan gjøre skade. Det gjelder både store og små hunder, og uansett hvor snill hunden er når den er hjemme.

Viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Webjørn Svendsen, sier at størrelsen på hunden ikke har noe å si. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Frykter å finne flere

Blålid i Aust-Agder sau og geit forteller at sauene som er funnet, var utstyrt med GPS som sendte ut alarm.

Nå er frykten at flere ligger døde og at lam blir gående uten mor.

– Det kan bli krevende å samle inn lammene til høsten, da de går uten bjeller, sier Blålid.

Informasjon skal nå legges ut på flere Facebook-sider. Politiet er også varslet.

– Vi ønsker at alle bidrar og melder fra om de ser hunder som er løse, oppfordrer Blålid.