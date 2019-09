– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at det var dette som skulle bli problemet da vi begynte med sau, sier Bjørn Olav Søndrol.

Sauebonden understreker at han ikke ønsker å henge ut hundeeiere.

– Men, med så mange observasjoner av brudd på båndtvangen i løpet av sommeren, ønsker vi å forsøke å skape bevissthet rundt konsekvensene av at hund jager sau, sier han.

FORTVILA: - Hundeeierne må skjerpe seg, mener bonde Bjørn Olav Søndrol i Valdres som har funnet 16 kadavre i sommer. Han og resten av beitelaget har anmeldt saken til politiet. Foto: privat

Utvidet båndtvang

Området der Søndrol og flere bønder har sau på beite ligger nært Beitostølen og er et populært turområde både for hyttefolk og lokale.

– Vi ser ofte folk som slipper hunden sin, selv om det er utvida båndtvang til 31. oktober. Det klassiske når vi ber dem respektere båndtvangen, er at de sier at hunden deres er så snill at den aldri vil løpe etter sau, sier Søndrol.

På tampen av sesongen kokte det over for bonden, som la ut et innlegg på Facebook.

Politiet ber om tips

ALVORLIG: Lensmann Kristoffer Tessem sier de ser alvorlig på sakene de etterforsker der hund har jaga eller bitt sauer. Arkivfoto. Foto: Jorunn Vang

Politiet i Valdres har hittil fått sju meldinger eller anmeldelser om hund som har jaga eller bitt husdyr i sommer. Lensmann Kristoffer Tessem sier de ser alvorlig på sakene.

– De sakene vi har fått på vårt bord, er episoder som innebærer stor lidelse for husdyra, sier Tessem.

Han forklarer at de har få tekniske spor å gå etter, og at de derfor er avhengige av tips fra publikum.

Vanskelig å påvise dødsårsak

10 av sauekadavrene i Vang er undersøkt av Statens Naturoppsyn (SN). Ett av dem er påvist tatt av hund. I resten av tilfellene har det vært vanskelig å konkludere.

Da kan det være en mulighet at sauen er sprengt som følge av at den har blitt jaget av hund. Men i slike tilfeller må dyret obduseres før dødsårsaken kan påvises.

STORE MØRKETALL: Ole Knut Steinset i Statens Naturoppsyn sier at de i løpet av en sesong har 10–20 dyr som er påvist tatt av hund, men at dette nok bare er toppen av isfjellet. Grunnen til dette er at SNO kun blir kontaktet dersom det er mistanke om at sauen er tatt av rovdyr. Foto: SNO

– Vi kan ikke utelukke at det er hund, for vi ser ofte at det ikke blir tatt hensyn til båndtvangen, sier Ole Knut Steinset, seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO) i Oppland.

Han bekrefter at det er lite tap til rovdyr i Vang, og at de generelt ser en del løse hunder i fjellet.

Steinset forklarer at en enslig hund kan gjøre stor skade i en saueflokk.

Steinset sier at de i løpet av en sesong har 10–20 dyr som er påvist tatt av hund, men at dette nok bare er toppen av isfjellet. Grunnen til dette er at SNO kun blir kontaktet dersom det er mistanke om at sauen er tatt av rovdyr.