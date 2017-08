Etterlyser raner i Kristiansand

Politiet i Kristiansand fikk natt til fredag melding om to forskjellige ran. Like over midnatt ble politiet kontaktet etter at to menn ble truet med et slagvåpen.

– De to ble stoppet av en annen ung mann som trakk fram et slagvåpen. Han sa at han ville ha verdisakene de hadde på seg. Han fikk med seg noe av mindre verdi fra disse to. Begge har fortalt at de var skremt og redd, sier etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen.

Gjerningsmannen stakk

Politiet fikk meldingen ca. klokken 00:10 og da de kom fram til Tollbodgata ved Sandens var gjerningsmannen borte. Politiet ber nå vitner til ranet om å melde seg.

Politiet opplyser at de har fått detaljer om slagvåpenet, men de vil ikke oppgi hva slags våpen det var fordi vitner skal forklare seg.

Ung mann ranet før midnatt

Etterforskningsleder Eriksen ved politiet i Kristiansand opplyser at det skjedde ett ran til før midnatt.

– Det skjedde ca. klokken 23:55. En ung student som er ny i byen har forklarte at han ble ranet i en sidegate til Markensgate. Studenten er ikke kjent og vet ikke hvilken gate det var. Han forteller at en ung mann truer ham til å levere fra seg verdisakene, sier Eriksen.

Denne raneren truet ikke med våpen.

Mistanke om samme raner

Grunnen til at politiet mistenker at det kan være samme raner skyldes blant annet at det er kort tid mellom ranene og at det skjer i Kvadraturen.

– Også denne personen ble skremt og redd. Han ga fra seg mindre verdier. Vi har en mistanke om at det er en sammenheng, sier etterforskningslederen.

Eriksen opplyser den unge studenten ble frastjålet et mindre kontaktbeløp.

– Beskrivelsene av gjerningsmannen er lik fra alle ofrene, forteller Eriksen.