Én person pågrepet etter blokkbrann

Det var klokken 00.54 at politiet ble varslet om brannen i Kronprinsens gate 41 i Kristiansand. Totalt 43 beboere i blokka ble evakuert av brannvesenet.

– Det brant i en leilighet i første etasje, opplyser operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til NRK.

NRK var på brannstedet fredag morgen. En beboer forteller at han selv ble vekket av brannalarmen og medbeboere som varslet om at det hadde brutt ut brann i boligblokka.

Én person pågrepet

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at én person er pågrepet i saken.

– Det skal tas avhør av den siktede i saken og vitner på stedet. Det gis ikke noe ytterligere opplysninger om dette nå, sier operasjonsleder Andersen.

Åstedet er avsperret med politibånd og kriminalteknikere skal undersøke brannstedet fredag.

Omkring én time etter at nødetatene ble varslet, kom det melding om at brannen var slukket og at beboere kunne flytte tilbake til leilighetene sine.

Beboere i leiligheter, som er ubeboelige etter brannen, fikk tilbud om overnatting på hotell.

Totalt 43 beboere ble evakuert ut av blokka som har seks etasjer. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Ingen fysisk skadet

Brannvesenet gjennomsøkte hele bygget og kunne etter en tid konstatere at alle beboere er gjort rede for.

Politiet opplyser at ingen personer skal være fysisk skadet som følge av brannen.