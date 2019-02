Ekstrem nedbør i helga: – Kan komme 50 mm neste døgn

I ettermiddag kommer lavtrykket som blåser vekk alt håp om ei solfylt skihelg. Det skal bøtte ned på Sør- og Østlandet.

– Det kan komme mellom 40 og 50 millimeter regn i løpet av det neste døgnet, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

Vest-Agder rammes hardest, og i løpet av helga kan det komme mellom 60–80 mm nedbør.

Gult farenivå

Snø og regn som fryser på bakken gir fra i ettermiddag lokalt vanskelige kjøreforhold i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold, og det er gult farenivå i disse fylkene.

– Lave temperaturer østover kan føre til underkjølt regn.

I kystnære strøk starter det som regn, mens det vil snø i innlandet og på fjellet. Man må opp mot 100 til 200 høydemeter for å få snø.

– Det kan bli en del trøbbel, da. Her er det bare å prøve å få unna snøen, for den blir tung etter hvert, sier Wahl.

Statsmeteorolog Bente Wahl oppfordrer folk til å kvitte seg med snøen fortløpende. – Den blir tung, og det kan komme inntil 80 mm i løpet av helgen. Foto: MAGNE VELLE

Trygg Trafikk advarer

Det er allerede glatte veier mange steder, og det skal bli verre forhold utover dagen.

– Folk må bare bruke huet, kanskje rett og slett droppe å kjøre bil, sier Paal-Gunnar Mathisen, distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold.

Det kan være vanskelig å vite når veien er glatt, og Mathisen oppfordrer til å holde avstand til bilen foran.

– Når det er væromslag eller temperaturer som gjør at saltet ikke funker, er det vanskelig.

– Folk må bare bruke huet, kanskje rett og slett droppe å kjøre bil, sier Paal-Gunnar Mathisen, distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Stiv kuling og snøfokk

Mildværet kommer inn over Sør-Norge, men kaldlufta kan lokalt ligge noe lenger og det kan medføre underkjølt regn.

– Det vil være periodevis liten til stiv kuling fra sørvest. Natt til lørdag kan sterk vind og snø føre til snøfokk i fjellet.

Nedbøren vil gå over på sludd og regn sent i ettermiddag og kveld. Dette kan by på utfordrende kjøreforhold, med slaps og underkjølt regn.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Gjennom helga vil det være mildt vær med snøgrense på 500 til 700 meter.

– Snøgrensa og temperaturene vil synke etter hvert som man beveger seg østover.

I lavlandet vil det regne, med temperaturer på rundt fem grader på Sørlandet, avslutter statsmeteorologen.