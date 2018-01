– I mange år husket jeg ikke hva som hadde skjedd, men da det kom fram følte jeg veldig mye skam, sier ei sørlandsjente på 16 år.

Overgrep i barndommen ødela nesten alt for henne.

16-åringen har sammen med sin mor vært på Stine Sofie-senteret to ganger. Her opplevde hun å bli sett. Fellesskapet med andre i samme situasjon, har gitt henne nytt livsmot.

– På skolen følte jeg at jeg var den eneste, og at jeg var annerledes. På senteret føltes det befriende å vite at man ikke var alene, og at jeg var helt normal selv om historien min er mørk, sier hun.

– Hva satt du igjen med etter oppholdet?

– Jeg hadde fått veldig mye kunnskap om at det er ok å være en med en mørk fortid, men at man er så mye mer enn det. Jeg har fått styrket min selvtillit, sier 16-åringen.

Siden Stine Sofie-senteret åpnet i mai 2016 har 500 barn og unge fått opphold. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Bekymret mamma

Mamma til 16-åringen forteller om år med bekymringer både før og etter hun fikk vite hva dattera hadde vært utsatt for.

– Det har vært mange års leting etter en forklaring. Å finne ut hva det dreide seg om var godt, men da det kom fram gikk hun rett i kjelleren. Det var skummelt å være vitne til. Jeg lurte på hvilken vei dette skulle gå.

Oppholdet på Stine Sofie-senteret, som åpnet i mai 2016, ble et vendepunkt.

– Forandringen er helt fantastisk. Vi kunne se at her var det mange ulike familier – og alle uten stempel i panna. Jeg følte meg fri fra dette stempelet og skammen, sier mamma.

Får gode tilbakemeldinger

16-åringen og mora forteller at de på senteret fikk et felles språk å bruke når de skulle snakke om de vanskelige tingene. Det ga overskudd til at samtalene ikke ble så alvorstunge, og det ble til og med plass til å spøke med elendigheten.

For oss er det viktig å få fram latter og livsglede hos barna og de voksne. Det sier generalsekretær i Stine Sofie-stiftelsen, Ada Sofie Austegard.

– Det gir dem noen gode øyeblikk, gode fortellinger og minner. Mange ganger er det ikke så mye som skal til for å få det litt lettere.

For svært mange barn er det godt å treffe andre med tilsvarende vonde opplevelser. De gir fantastiske tilbakemeldinger og er lykkelige for å ha truffet andre i samme situasjon, sier Austegard.

For 16-åringen ble oppholdet avgjørende.

– Alle som har opplevd overgrep bør komme der for man får mye hjelp og følelse av å høre til. Det kan være trygt for barn å oppleve, sier 16-åringen.