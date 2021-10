Drapstiltalt sønn har vært alvorlig psykisk syk i 30 år uten å få hjelp

– Det er urovekkende at en person kan gå med en såpass alvorlig psykisk sykdom i flere tiår uten at dette fanges opp. Det er litt skremmende, sier forsvarer Berit Knudsen.

Hun ber om at mannen overføres til tvungen psykisk helsevern etter drapet på moren i Lyngdal.

Også aktor ber om dette. Rettssaken går i Agder tingrett i Farsund.

Den drapstiltalte har fått diagnosen paranoid schizofreni. Han har hatt den alvorlige psykiske lidelsen i 30 år uten å få hjelp eller medisiner.

Allerede på 90-tallet hadde fastlegen mistanke om at mannen var psykotisk og schizofren.

Han har ikke selv ønsket hjelp. Det har heller ikke blitt brukt tvang.

Den 5. mai i år skjøt han moren sin med hagle, mens han var psykotisk.

Han brukte sin egen hagle, som han hadde tillatelse til å eie i forbindelse med jakt. Den hadde han stående i et våpenskap i huset.

For tre år siden varslet et familiemedlem fastlegen med bekymring om at den psykisk syke mannen eide et våpen.

Etter en samtale med fastlegen ble familien enige om at det ikke var noen fare. Våpenskapet med to hagler ble stående i huset.

Mannen bodde sammen med et moren i et hus ikke så langt fra sentrum av Lyngdal. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Gått under radaren i mange år

Mannen har selv sagt at han fra 20-årene husker å ha fått rare tanker, men at han unnlot å gå til lege i frykt for å bli oppfattet som gal.

Han beskrives som høflig, rolig og har ingen historie med rusmidler. Oppveksten var preget av utenforskap og mobbing.

Han har ikke vært voldelig mot noen tidligere, men skal ha forsøkt å skremme moren med våpenet. Det skjedde da venner av moren kom på besøk.

Da gikk han til våpenskapet, låste det opp, hentet ut våpen og gikk tilbake til rommet sitt, forklarte han i retten.

Det gjorde han for å skremme moren, slik at besøket skulle dra.

Mannen var paranoid, og redd for folk som kom utenfra. Han følte seg ofte utrygg, og var opptatt av å beskytte huset. Han var redd for inntrengere, og for at noen skulle skade ham.

Av og til var han så redd at han sov med en hagle i senga, kom det frem i retten.

«Massiv mistro til verden»

Det var 88 år gamle Aud Opsahl som ble funnet drept i sitt hjem i Lyngdal. Der bodde hun sammen med den psykisk syke sønnen.

Hun fortalte fastlegen om at situasjonen med sønnen var vanskelig, men at hun syntes synd på han, og at hun skulle «stå i det».

59-åringen er tiltalt for å ha drept moren sin i psykotisk tilstand. Han er i dag innlagt på en psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus.

Han har fått diagnosen paranoid schizofreni, ifølge rettspsykiatrisk sakkyndig Niclas Halvorsen.

– Det er ganske ille at man kan gå så syk, så lenge i Norge, uten at det blir tatt affære, sa Halvorsen i retten.

Psykiateren har konkludert med at den drapstiltalte sønnen har vært syk siden 90-tallet, uten å ha fått hjelp. Det gjør prognosene dårligere.

– Han bør være i psykiatrien for resten av livet, sa Halvorsen til retten.

I et journalnotat fra 1997 skriver fastlegen at mannen har «massiv mistro til verden», og at man må vurdere om det finnes grunnlag for tvangsbehandling.

Det ble aldri fulgt opp.

Paranoid schizofreni Ekspandér faktaboks Noen av symptomene på sykdommen er: Vrangforestillinger

Selvhenføring (At man oppfatter situasjoner slik at det handler om seg selv).

Forfølgelses- eller forgiftningsforestillinger

Grandiose tanker

Hallusinasjoner

Ber om tvang

Påtalemyndigheten ber om at mannen blir dømt til tvungen psykisk helsevern.

Det samme gjør forsvarer Berit Knudsen. Hun mener alminnelig psykisk helsevern ikke vil være godt nok.