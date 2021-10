Mann (59) skjøt moren med hagle: – Som i en uvirkelig drøm

– Det var som en uvirkelig drøm, sier 59-åringen i sin forklaring.

Den 5. mai i år skjøt han sin mor med hagle. De bodde sammen i et hus i Lyngdal.

I dag startet rettssaken mot mannen i Agder tingrett i Farsund.

Han har knyttet seg til drapshandlingen, men erkjenner ikke straffskyld. Han mener at han var utilregnelig.

Sakkyndige har konkludert med at mannen var psykotisk da han drepte sin mor, og at han oppfyller kriteriene for diagnosen paranoid schizofren.

– Plutselig svartnet det for meg, forklarer mannen fra vitneboksen.

Helsepersonell fra Sørlandet sykehus sitter ved siden av ham. Han er i dag innlagt ved en psykiatrisk avdeling.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Var bekymret for moren

Det var Aud Opsahl (88) som ble drept i sitt hjem i Lyngdal.

Hjemmesykepleien varslet politiet etter at de fant henne død på badet.

De kom til stedet etter at datteren på Vestlandet hadde ringt og sagt at hun var bekymret, ettersom hun ikke hadde hørt noe fra moren på en stund.

Mannen ble pågrepet på stedet. Han ble innlagt på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus samme dag.

Det er ikke gjort funn av tilaltes DNA på stedet, men han har knyttet seg til handlingen.

Hadde våpen

Mannen har tidligere jaktet, hadde våpentillatelse og et eget våpenskap i huset, forklarer han selv.

Onsdag 5. mai i år gikk han til våpenskapet, tok ut en hagle og truet moren med den.

Han forklarer at han følte seg utrygg i huset, og at han var redd. Han ba moren om å komme seg ut av huset.

Kort tid etter skjøt han moren på badet.

– Jeg hadde ikke kontroll på hjernen, forklarer han.

Spørsmål om psykisk helsevern

59-åringen fortalte at han som barn ofte var nervøs og redd, og at han som voksen også ofte følte seg utrygg.

Han låste alltid døra til rommet sitt, og var redd for tyver.

Han hadde lite kontakt med sine to søsken fordi han følte seg annerledes, og han har ingen venner, forklarte han.

– Jeg ville være alene, sa mannen fra vitneboksen.

Han var også redd for å spise maten som moren lagde, og var redd for at noen ville skade ham.

Mannen har ikke tidligere fått medisiner for psykiske plager, og har heller ikke vært i kontakt med helsevesenet for plagene sine.

Påtalemyndigheten ber om at mannen dømmes til tvungen psykisk helsevern.

– For meg er det viktig å få belyst omstendighetene rundt drapshandlingen, og forhold som er av betydning for spørsmål om tiltalte kan dømmes til tvungen psykisk helsevern, sier statsadvokat Beate Rullestad-Jansen.