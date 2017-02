Drapet på Lene Sand trolig opp igjen i full bredde

Nå må familien til Lene Sand trolig møte i ny rettssak i Tyskland. Forsvareren til den drapsdømte har skrevet i sin anke at det trolig er begått saksbehandlingsfeil i første runde.

Patrick Lundevall-Unger er familiens bistandsadvokat. Foto: Privat

De mener mannen ikke ble godt nok undersøkt psykiatrisk.

Den tyske domstolen orienterte familiens bistandsadvokat, Patrick Lundevall-Unger, om dette onsdag.

– Det ser ut til å være en saksbehandlingsfeil. Han skulle ha blitt bedre utredet før saken startet i Berlin.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg fikk sjokk. Jeg følte verden raste sammen, også for meg som jurist, sier Lundevall-Unger.

Ble funnet i koffert

Nå er det stor sjans for at familien på nytt må møte i retten i Tyskland, og møte mannen som drepte 36 år gamle Lene Sand fra Mandal.

Hun ble drept med sju knivstikk i et kunstgalleri i bydelen Wedding i juni 2015.

Flere dager senere ble liket fraktet bort i en trillekoffert på S-bahn og forsøkt senket i elven Spree i Treptowparken.

Kofferten ble imidlertid funnet av forbipasserende.

Sand og chileneren hadde innledet et forhold før hun ble drept. 39-åringen påstod at det skjedde i affekt og at han i tillegg var ruset.

Les mer: Kjemper for datterens ettermæle

Mannen som drepte Lene Sand (36) fra Mandal og dumpet liket i en elv i Berlin ble dømt til sju års fengsel 12. september i fjor. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Må utredes på nytt

Retten mener imidlertid at det ikke skjedde i affekt, men at det var en spontan handling.

De la vekt på at Sand først ble slått ned, så holdt i bakken og deretter stukket syv ganger med kniv og at tiltalte hadde tid til å tenke seg om før han drepte.

12. september i fjor ble mannen dømt til sju års fengsel i domstolen i Kriminalgericht Moabit i Berlin, men saken ble anket tysk høyesterett.

Nå skal advokat Patrick Lundevall-Unger sørge for at nye og riktige undersøkelser blir tatt.

– Jeg kommer til å hente inn to psykologer som skal undersøke han. De må finne ut om han var tilregnelig eller ikke i gjerningsøyeblikket.