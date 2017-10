Dømt for innførsel av narkotika

To brødre fra Albania er dømt til 13 og 12 års fengsel for innførsel av store mengder narkotika, skriver Fædrelandsvennen. Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett sto de bak innførsel av 26,7 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 9,8 kilo hasj over svenskegrensen på Svinesund høsten 2016.