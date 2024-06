Dømt for grov hvitvasking - må betale erstatning på 2,5 millioner

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene er dømt til ett år og fire måneder i fengsel for medvirkning til grov hvitvasking.

– Det er viktig at man ser at slike handlinger medfører straff og et stort økonomisk ansvar, sier politiadvokat Per Ørnulv Thorbjørnsen til NRK.

En mann i 40-årene er nå dømt til ett år og fire måneder i fengsel for medvirkning til grov hvitvasking.

I tre år skal mannen ha stilt flere bankkontoer til disposisjon for en annen for overføring av penger fra kjærlighetssvindel. Den totale summen var på 2,87 millioner kroner.

Mannen skal også ha medvirket til hvitvasking av utbytte av bedrageri, hvor utbyttet ble gjort om til tørrfisk og sendt til Nigeria.

Verdien av dette var på rundt 100.000 dollar, eller litt over 1 million norske kroner.

Det kommer fram i en dom fra Agder tingrett.

NRK har tidligere skrevet om Lofot-bedriften Sufi AS, som ble lurt inn i saken:

Må betale erstatning på 2,5 millioner

I tillegg til fengselsstraff er mannen også dømt til å betale erstatning på totalt 2,5 millioner til 14 fornærmede, de fleste norske privatpersoner.

I retten erkjente mannen at han hadde medvirket som en slags mellommann, men han nektet for å ha vært noen form for hovedmann.

Det opplyser hans forsvarer Tor Magnus Fagermo til NRK.

Det største enkeltbeløpet i erstatningskravet er 682.000 danske kroner, eller litt over 1 million norske kroner. Det minste er på 26.000 kroner.

Mannen har samtykket i å betale erstatning, og forsvarer er enig i at samtlige vilkår for erstatning er oppfylt, står det i dommen.

– Han forstår det. Han har ingen mulighet til å betale, men han må bare forholde seg til det, sier Fagermo.

Tor Magnus Fagermo er forsvarer for den dømte mannen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Grov hvitvasking

Hvitvaskingen blir regnet som grov fordi det er lagt vekt på at utbyttet hadde stor verdi.

Tiltalen skisserer 32 tilfeller hvor mannen skal ha bidratt til hvitvasking i perioden 2019 til 2022.

Hovedforhandling ble avholdt den 13. og 14. mai i Agder tingrett i Arendal.

Mannen var siktet for å ha brutt straffeloven §338 første ledd, jamfør §337 første ledd: Å ha bistått til å sikre utbytte av en straffbar handling for en annen.

Strafferabatt

Retten kom til at straffens utgangspunkt for grov hvitvasking av et beløp på rundt 4 millioner kroner er fengsel i rundt to år.

Fordi han i retten erkjente å ha vært mellommann, fikk mannen strafferabatt.

– Han er fornøyd med det som ble utfallet. Han fikk en reduksjon i straffen som var i tråd med det vi mente var riktig, sier han forsvarer Tor Magnus Fagermo.

Mannen ilegges ikke saksomkostninger.

Dommen er rettskraftig.