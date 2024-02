Svindlet av «lurelegen»: – Det er penger vi sannsynligvis ikke får igjen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En småbarnsmor og hennes familie ble lurt til å betale 48.000 kroner i depositum og husleie for en bolig de aldri fikk flytte inn i.

– Vi fikk god kontakt på visningen. Hun var veldig hyggelig, og fortalte masse om huset, og hvorfor hun selv ikke skulle bo der, forteller en kvinne NRK har snakket med.

Hun ante fred og ingen fare da hun sommeren 2023 var på utkikk etter et hus til leie, og kom i kontakt med en utleier i Froland.

Men, det skulle vise seg at utleieren var kvinnen som har blitt kjent som «lurelegen».

Hun ble i 2017 dømt til fengsel for flere forhold, etter blant annet å ha utgitt seg for å være lege ved Sørlandet sykehus.

Hun måtte sone to år og seks måneder i fengsel for grovt bedrageri, trusler og vold.

Ny rettssak

Den 40 år gamle kvinnen er nå tiltalt for å ha lurt 12 personer til å overføre til sammen over 385 000 kroner i perioden april til juli 2023.

Saken skal opp i Agder tingrett 5. februar.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med den tiltalte kvinnen.

Hennes forsvarer, Kristoffer Wibe Koch, sier til NRK at tiltalte erkjenner straffskyld, og vil forklare seg nærmere i retten.

Derfor er hun kjent som «lurelegen» Ekspander/minimer faktaboks «Lurelegen» har flere ganger blitt omtalt i mediene etter å blant annet ha utgitt seg for å være lege ved Sørlandet sykehus.

I 2017 ble hun dømt til to år og seks måneders fengsel for blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

Et av de groveste punktene gikk på at hun lurte til seg et stort pengebeløp av en kvinne med MS mot løfter om stamcellebehandling i USA.

Hun utga seg for å være nevrokirurg. Hun skal også ha fjernet en spiral fra underlivet til en kvinne ved hjelp av verktøy og deler som ble kjøpt på Biltema.

Hus til leie

Småbarnsmoren er en av flere som sommeren 2023 ble lurt til å overføre penger til den 40 år gammel kvinnen fra Arendal.

Hun ønsker å dele sin historie, men ikke med navn og bilde.

Familien på fire ønsket seg større plass. Hun tok dermed kontakt med kvinnen som leide ut huset. Noen dager senere dro hun på visning.

Foto: LEIF DALEN / NRK

– Det var ingenting som tilsa at noe ikke stemte, forteller hun til NRK.

Kontrakten ble skrevet under, og småbarnsmoren betalte både depositum og første husleie, på til sammen 48.000 kroner.

Men familien fikk aldri flytte inn i huset.

– Det er penger vi sannsynligvis ikke får igjen. Vi er en familie på fire og skulle gjerne hatt de pengene.

– Hadde gode referanser

Småbarnsmoren fra Froland mener den største feilen familien gjorde var å overføre pengene direkte til den tiltalte, og ikke til en depositumskonto.

– Men så stoler man jo på folk. Jeg traff henne jo og hun hadde gode referanser på Finn.no.

Etter å ha signert kontrakten sa familien opp leiligheten de bodde i. De kunne dermed ha blitt husløse etter svindelen.

– Vi har vært veldig heldige. Vi fikk lov til å fortsette å bo der vi bodde fra før, ettersom utleier ikke hadde bestemt seg for nye leietakere.

Hun legger til at det ikke er så enkelt å finne et sted å bo i Froland.

– Det er ikke så stort, så da blir det jo mange om beinet.

Kvinnen som ble lurt av lurelegen sier hun ikke tror at hun får igjen pengene hun betalte i depositum. Foto: LEIF DALEN / NRK

Kvinnen forteller at hun og familien flytte til Froland for omtrent et år siden. De kjente ikke til historien om «lurelegen».

– Folk her vet jo hvem hun er, men vi har jo ikke bodd her så lenge og kjente ikke til historien.

Kom med unnskyldninger

26 år gamle Benjamin Králíček ble også lurt av kvinnen som nå er tiltalt på nytt.

– Det har vært helt forferdelig. Vi har tapt masse penger vi ikke vet om vi får tilbake, forteller han til NRK.

Sommeren 2023 overførte han og broren 43.500 kroner i depositum og første husleie for en leilighet i Oslo.

Benjamin og broren har fremdeles ikke fått tilbake pengene. Foto: Privat

Da kontrakten var skrevet under kom unnskyldningene.

– Det var så mye rart. Vi tenkte at dette må jo være svindel. Det er ikke ekte.

Arendalskvinnen skylte på helsa da Benjamin og broren skulle hente nøklene til leiligheten. Foto: Privat

Brødrene hadde allerede sagt opp kontrakten der de bodde. Da de skjønte at de hadde blitt lurt, hadde de en måned på seg til å finne et nytt sted å bo.

Benjamin sier han gjerne deler historien sin fordi han vet at andre har blitt utsatt for det samme.

– Dette er en fæl sak. Hun har gjort mye vondt mot flere enn bare meg.

Dette går tiltalen ut på: Ekspander/minimer faktaboks Kvinnen er tiltalt for brudd på to paragrafer: Straffeloven § 371 bokstav a: fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen.

fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd: Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha forsøkt å skaffe seg økonomisk vinning etter å ha å ha lurt 12 personer til å overføre til sammen over 385 000 kroner i perioden april til juli 2023.

Flere kom på visning

Den tiltalte kvinnen skal også ha lurt fire andre til å føre over 66.000 kroner hver i depositum og husleie for samme leilighet i Oslo.

Hun eier ikke selv leiligheten, men skal likevel ha lagt ut en annonse på Finn.no.

– Det var to personer som møtte opp og skulle på visning i en leilighet som ikke fantes, forteller Henrik Lund som er formann i sameiet.

– Vi skjønte jo fort at det var noe som ikke stemte, fordi personen de skulle treffe ikke bodde her.