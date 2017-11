Dømt for googlesøk

En 32-åring er i Aust-Agder tingrett dømt for å ha googlet «very young» og «14 years old» i kombinasjon med ordet sex, skriver Agderposten. Mannen er også dømt for seksuelt misbrukt av en jente under 16 år. I tillegg til at han må betale jenta 100 000 i oppreisning, er han dømt til fengsel i ni måneder.