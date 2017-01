Dømt etter mislykkede innbrudd

To polakker er dømt til ett år og to måneders fengsel og må erstatte skadene etter to mislykkede innbruddsforsøk i 2015, skriver Fædrelandsvennen. De forsøkte de å kjøre av sted med minibanken på Lillesand senter, men fikk den ikke med seg.