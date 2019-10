Derfor meldte de seg ut av Demokratene.

Lajla Elefskaas, som er én av fire bystyrerepresentanter som brøt med Demokratene i Kristiansand, sier at det startet med et brev som ble åpnet da styret i lokallaget var samlet i vår.

Der kom det fram at et medlem i partiet i Hordaland hadde meldt seg ut. Grunnen til utmeldelsen fanget oppmerksomheten.

– Det sto at han hadde meldt seg ut på grunn av retningen partiet tok. Dette stusset vi over. Vi visste ikke om noen retningsendring, sier hun.

Ifølge Elefskaas ble dette brevet lest etter at valglistene i Kristiansand var godkjent.

Hun forteller at da de begynte å undersøke saken nærmere, fant de ut at Demokratene hadde inngått et samarbeid med Selvstendighetspartiet.

Selvstendighetspartiet (ShP) er et norsk registrert politisk parti som er restriktivt i spørsmål om innvandring og utenrikspolitikk.

De fant også ut at flere med tilknytning til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), var oppført på Demokratenes lister.

Selv kunne de hverken stille seg bak det Selvstendighetspartiet sto for eller gå god for at det var folk fra SIAN på listene.

Elefskaas sier at hun snakker både for seg selv og de tre andre i bystyret som meldte seg ut av partiet.

De fire bystyrerepresentantene som meldte seg ut av Demokratene en knapp måned etter valget: Olav Homme, Roy Fardal, Jorunn Aaselle Olsen og Lajla Elefskaas. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Uenighet om samarbeid med andre

Ifølge Elefskaas ble samarbeidet med Selvstendighetspartiet tatt opp på partiets møter i Kristiansand.

Hun sier at partileder for Demokratene Makvan Kasheikal og gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Vidar Kleppe, lovet at samarbeidet skulle brytes umiddelbart etter valget, men at det ikke skjedde.

– Vi fant ut at vi ikke kunne være med på dette lenger. Det hadde overhodet ingen ting med vår ideologi å gjøre, sier Elefskaas.

At Demokratene inngikk et samarbeid med Selvstendighetspartiet, ble Resett.no informert om i juni i år. I en pressemelding sendt til nettstedet står det:

«Demokratene og Selvstendighetspartiet utfyller hverandre. Vi i Demokratene har erfaring og er allerede representert i norsk offentlighet. Selvstendighetspartiet på sin side er et friskt pust med mange unge dedikerte medlemmer. Vi i Demokratene er imponerte over hva de har fått til med begrensede ressurser på kort tid. Vi er derfor stolte over å annonsere dette samarbeidet.»

Meldingen er signert partileder Makvan Kasheikal og grunnlegger av Selvstendighetspartiet Ellen Due Brynjulfsen. Sistnevnte har talt på flere arrangement i regi av SIAN.

– Oppsiktsvekkende

Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Vidar Kleppe, sier at han synes det er oppsiktsvekkende at utbryterne kommer med denne begrunnelsen for at de meldte seg ut.

– Jeg synes det er utrolig at de etter å ha brutt med Demokratene og kommet inn i bystyret trekker fram dette.

Han påpeker at samarbeidet med Selvstendighetspartiet ikke er noe nytt og at flere av utbryterne kjente til det.

Han bekrefter at det har vært diskutert lokalt og at det var flere som ikke var begeistret.

– Men et slikt samarbeid hadde vi ikke i Kristiansand. Dette var et samarbeid som ble inngått andre steder i landet for å få på plass lister.

Ifølge Kleppe opphørte samarbeidet da valget var over.

Elefskaas tror ikke noe på det.

– Hvor er dokumentasjonen? Da burde de sendt ut en pressemelding, sier hun.

Hun legger til at personer som har en sterk tilknytning til SIAN fortsatt er med i Demokratene.

Partileder Makvan Kasheikal mener det er helt andre grunner til at Elefskaas og en av de andre utbryterne meldte seg ut av partiet.

– De meldte seg ut fordi de fikk lovnader om fete verv fra Arbeiderpartiet. Argumentet de kommer med nå, er et forsøk på å skjule sannheten, sier han.

I likhet med Kleppe sier også partilederen at Demokratene ikke har noe samarbeid med Selvstendighetspartiet lenger.

Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Vidar Kleppe, sier at samarbeidet med Selvstendighetspartiet er avsluttet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Visste ikke hva SIAN var

Elefskaas forteller at hun sa ja til å stille på lista for Demokratene etter å ha hatt flere samtaler med Vidar Kleppe.

– Jeg kjente ikke Demokratene som parti, men de lokale sakene appellerte til meg.

Hun nevner den omstridte kunstsiloen i Kristiansand og partiets fokus på å hjelpe fattige barn.

I dag tar hun selvkritikk for at hun ikke satte seg bedre inn i hva som rørte seg i partiet nasjonalt.

– Det var utrolig naivt av meg å ikke sjekke hva Demokratene nasjonalt sto for, men det gjorde jeg simpelthen ikke.

– Skal man ikke kunne forvente av folkevalgte at de setter seg inn i politikken de står for?

– Jo. Jeg ante ikke hva Selvstendighetspartiet var. Jeg ante ikke hva SIAN var. Jeg hadde ikke noe forhold til det, sier hun.

Lajla Elefskaas sier at det har vært tøft å takle kritikken som har kommet etter at hun brøt med Demokratene. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det har vært tøft

Da det ble kjent at Elefskaas og tre andre hadde brutt med Demokratene i Kristiansand, sa de selv at det skyldtes interne stridigheter. Grunnen til at de nå velger å utdype dette, er fordi de har hatt det tøft i ettertid.

Elefskaas forteller at hun har blitt kalt Judas og fått mye kritikk av folk i kommentarfeltene på Facebook. Hun har blitt beskyldt for å ha ført velgerne bak lyset.

Elefskaas mener hun ikke har gjort det.

– Av de ca. 7500 velgerne som stemte på Demokratene i Kristiansand, tror jeg hoveddelen stemte for å få en endring i politikken lokalt. Jeg tror veldig få av dem vil stille seg bak Selvstendighetspartiet og SIAN, sier hun.

Demokratene ble det tredje største partiet i Kristiansand og fikk ti representanter i bystyret. Utbryterne valgte å gå inn i et sentrum-venstre samarbeid med Jan Oddvar Skisland (Ap) som ordfører.

Etter at de fire brøt med partiet, har andre fulgt etter. Leder Terje Svendsen og styremedlem Tore Nygaard meldte seg ut forrige helg.

NRK skrev først at vi hadde forsøkt å få tak i partileder Makvan Kasheikal, men at han ikke hadde svart på telefonen. Vi ble så gjort oppmerksomme på at vi trolig hadde ringt feil nummer.