– Det vil nok komme frem en dag, men jeg vil ikke gå inn på det nå, sier den utmeldte styrelederen.

Lørdag sendte leder for Demokratene i Kristiansand Terje Svendsen en e-post til partileder Makvan Kasheikal og meldte seg ut av partiet. Søndag fulgte styremedlem Tore Nygaard etter, skriver Nettavisen.

Ifølge Svendsen skyldes hans utmelding misnøye med hvordan tidligere medlemmer av partiet har blitt behandlet.

Terje Svendsen har vært med i Demokratene i Kristiansand siden 2012. Nå vil han ikke mer. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han viser til de fire som i september ble valgt inn som Demokratenes representanter i bystyret i kristiansand, men som valgte å melde seg ut av partiet knapt én måned senere.

– Jeg synes de har blitt behandlet på en måte jeg ikke kan stå for. De har nok vært mentalt forberedt på å bli herset med, men det har liksom ikke stoppet opp, sier Svendsen.

– Tenker du på behandlingen de har fått internt i partiet?

– Ja, sier han.

Svendsen som har vært med i Demokratene siden 2012, sier at han ikke ønsker å utdype det som har skjedd, men at han tror at det før eller senere vil komme for dagen.

NRK har vært i kontakt med Lajla Elefskaas, som tidligere har uttalt seg på egne av utbryterne i bystyret. Hun ønsker ikke å si noe nå om hvordan de mener seg behandlet.

Fire bystyrerepresentanter har allerede meldt seg ut av Demokratene: Olav Homme, Roy Fardal, Jorunn Aaselle Olsen og Lajla Elefskaas. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Skjønner ikke hva han mener

Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Vidar Kleppe, sier at han ikke skjønner hva Svendsen mener.

– Er det noen som har blitt dårlig behandlet og ført bak lyset, er det vi seks som sitter igjen i bystyregruppa. Det er vi som har blitt lurt av de andre, sier han.

Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Vidar Kleppe. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Partiet som gjorde et brakvalg i Kristiansand og fikk 13,4 prosent av stemmene, sitter nå igjen med seks av ti representanter som ble valgt inn i bystyret.

Med de to nye utmeldte styremedlemmene, har til sammen fem av åtte i styret meldt seg ut. To av disse skal ha vært blant de fire i bystyret som meldte seg ut av partiet.

Kleppe ser ingen dramatikk i det som skjer nå.

– At medlemmer melder seg ut, er noe vi må leve med. Det som var dramatisk og veldig overraskende, var da fire av partiets bystyrerepresentanter valgte å forhandle med Arbeiderpartiet uten å informere bystyregruppa om det, sier han.

De fire fra bystyret som brøt med partiet, valgte å støtte Jan Oddvar Skisland (Ap) som ny ordfører i byen. De oppga interne stridigheter som grunn for at de meldte seg ut av Demokratene.

– Man må gjøre hverandre sterke, ikke svake

Nyutmeldte Svendsen håper nå på en endring i partet.

– Jeg håper de setter seg ned, går gjennom det som har skjedd og prøver å komme seg videre. Man må gjøre hverandre sterke, ikke svake, sier han.