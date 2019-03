Den drapstiltalte kvinnen om politiavhør: – Bare løgn

– Bare løgn, sier 43-åringen når hun blir spurt om hun hadde «blackout» kvelden hun var med ekssamboeren på hotellrommet der han senere ble funnet død.

Dette er opplysninger hun ga til politiet som vitne i 2014, dager etter ekssamboerens død.

– Det er nytt for oss, sier aktor Ragnhild Helgesen om at sjubarnsmoren løy i politiavhøret.

Kristiansand-kvinnen har nektet å forklare seg helt siden hun ble pågrepet i 2017. Hun har tidligere forklart seg som vitne i et politiavhør. Dette var i forbindelse med at ekssamboeren ble funnet død på sitt hotellrom i Kristiansand i 2014.

Kvinnen ble tidligere i vinter dømt til 21 års fengsel og forvaring for å ha drept faren i 2002 og ekssamboeren i 2014. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Sakkyndige mener kvinnen har flere personlighetsforstyrrelser og psykopatiske trekk.

Ankesaken mot den drapsdømte kvinnen fra Kristiansand startet i Agder lagmannsrett tidligere denne uken. Hun er tiltalt for to drap, neddoping og svindel.

Kvinnen nekter straffskyld.

Sjubarnsmoren innrømmer å ha skrevet dette notatet om faren til hennes yngste barn. – Jeg var fryktelig lei meg og langt nede, sier 43-åringen om hvorfor hun skrev det. Foto: Politiet

– Kan du hjelpe meg med hvor jeg skal begynne? spurte 43-åringen rettens administrator da hun gikk i vitneboksen før første gang i går.

I en åpen forklaring startet kvinnen med å fortelle om en fin oppvekst i Kristiansand med ungdomskor og båtturer. Hun fortalte også om sin alkoholiserte far.

Kvinnen nekter som kjent for drapet på faren i 2002 og samboeren i 2014. Hun nekter også for å ha dopet ekssamboeren med sovetabletter, slik som hun ble dømt for i tingretten.

Det er satt av tre dager til kvinnens forklaring i Agder lagmannsrett.

– Det betyr at enkelte av påstandene som vitnene har fremført ikke vil kommenteres. Hun skal ikke kommentere alle relasjonene som hun har hatt til de over 100 vitnene, har kvinnens forsvarer Olav Sylte tidligere uttalt.