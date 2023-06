Deler ut 3000 kroner til alle innbyggerne

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak.

Ordfører i Sirdal Jonny Liland (Ap), er trolig en populær mann i hjemkommunen nå.

Det var Arbeiderpartiets kommunestyregruppe som kom med forslaget om å dele ut 3000 kroner til samtlige innbyggere.

Bakgrunnen var at kommunen ligger an til et solid overskudd også i 2023, skriver Avisen Agder.

Den lille kommunen i Agder er medeier i Å Energi. Det gir gode inntekter.

– Vi syns det er rimelig at noe av inntektene fra Å Energi kommer innbyggerne til gode. Det er riktig av oss å hjelpe i en vanskelig tid der mange ting blir dyrere.

Det eneste vilkåret for utbetaling er at man har folkeregistrert adresse i Sirdal per 18. juni.

Ordfører i Sirdal Jonny Liland (Ap). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Støtte fra KS

– Kommunene skal og bør være suverene på bruken av sine inntekter.

Det sier Helge Eide, som er områdedirektøren for samfunn, velferd og demokrati i Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Han vil ikke være med på det er noe usosialt i at kraftkommuner deler ut penger til sine innbyggere.

– Det er spørsmål om inntektsfordeling, som igjen er en konsekvens av statens politikk. Det er åpenbart at kraftkommuner i dag har et høyt inntektsnivå.

Han sier det finnes flere liknende ordninger rundt om i landet, og at det stort sett dreier seg om små kraftkommuner.

Områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS Helge Eide. Foto: KS

Venter mange søkere

Det er tredje året på rad at Sirdal gir direkte økonomisk hjelp til innbyggerne.

Tidligere ble utbetalingen kalt strømstøtte.

– Veldig mange har gitt tilbakemelding om at dette hjelper godt i deres økonomi, sier ordfører Liland.

Sirdal kommune har ikke så mange innbyggere.

1810 sirdøler er spredd spå 774 bopeler.

Dersom alle innbyggerne benytter seg av tilbudet vil det koste kommunen 5,5 millioner kroner.

– Politikernes oppgave er å hjelpe innbyggerne. Det er snakk om prioriteringer. Stavanger kommune innfører for eksempel gratis kollektivtransport. Vår støtte er mer tilpasset Sirdal, avslutter ordføreren.

Utbetalingen skal skje fortløpende. siste frist for å søke er 1. september.