Bruker seks timer av fritida på skjerm

– Jeg synes gjennomsnittet er høyt. Det er mer enn jeg trodde, sier Amanda Kruse (13).

Tallene viser følgende gjennomsnitt:

Elevene var på skjerm 5 timer og 51 minutter hver dag.

Mobilen ble brukt 3 timer og 13 minutter daglig.

En åttendeklasse ved Grim skole i Kristiansand registrerte hvor mye tid de bruker på mobil, TV, nettbrett, pc og spillkonsoller i løpet av sju dager.

Tallene NRK har kommet fram til er høyere enn de offisielle tallene på skjermtid blant barn og unge. Ifølge Ungdata-undersøkelsen fra 2018 bruker to tredjedeler av ungdom i aldersgruppa 13- 19 år mer enn tre timer daglig foran en skjerm.

Dastu Badry (13) har en total skjermtid på fire og en halv time hver dag. Åttendeklassingen føler at telefonen distraherer henne.

– Spesielt hvis jeg skal øve på en viktig prøve eller gjøre en skoleoppgave, sier hun.

Sju jenter og elleve gutter i åttendeklasse ved Grim skole i Kristiansand logget skjermtiden sin i en uke for NRK. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har målt skjermtid siden 2015

I snitt er guttene på mobilen én time mer enn jentene daglig. Det overrasker Henrik Opås (13).

– Jeg føler at vi spiller mer Playstation og at jentene er mer på telefonen, sier Opås.

Anders Bakken er forsker og leder for Ungdatasenteret på OsloMet. Han forteller at de har målt skjermtid siden 2015.

– Det er få andre områder i undersøkelsen hvor vi ser så tydelige økninger, sier Bakken.

Han tror Snapchat er årsaken.

Slik fordelte skjermtiden seg Ekspandér faktaboks Mobil: Gutter 3 timer og 36 min*. Jenter 2 timer og 30 min.

TV: Gutter 24 min. Jenter 29 min.

Nettbrett: Gutter 22 min. Jenter 26 min.

Spillkonsoll: Gutter 2 timer og 12 min. Jenter 25 min.

PC: Gutter 5 min. Jenter 36 min.

Total skjermtid: Gutter 6 timer og 42 min**. Jenter 4 timer og 30 min. * Gjennomsnitt per dag. ** Mobil, TV, nettbrett, spillkonsoll og PC. All skjermbruk i gjennomsnitt per dag.

18 timer på Snapchat

For flere av elevene ved Grim skole er det Snapchat som brukes mest, etterfulgt av Youtube og Instagram.

Ferdinand Wang-Jakobsen (13) bruker rundt 18 timer på Snapchat ukentlig. Kompisen Daniel Haugjord (13) har kuttet ned bruken betraktelig. Nå er han nede i 10 timer i uka.

– Selv om det heter sosiale medier er det ikke så sosialt i utgangspunktet. Jeg tror vi får det bedre hvis vi kutter ned på sosiale medier og heller er fysisk sammen med folk vi er glade i, sier han.

Dastu Badry (i midten) har en skjermtid på fire og en halv time hver dag. Hun trodde det ville bli mer. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Besøker hverandre mindre

Elevene NRK snakker med tror de hadde brukt mer tid på trening hvis de hadde kuttet ned på skjermaktiviteten.

– I helgene gidder vi ikke å gå ut lenger. Vi sitter inne og spiller Fortnite, GTA 5 og Call of Duty sammen, sier Fredrik Angell-Møvik.

Han innrømmer at han ofte har mellom åtte og ni timer skjermtid hver eneste dag.

Forsker Anders Bakken sier Ungdata-undersøkelsene ikke viser konkret hva den økte skjermbruken går utover.

De forteller for eksempel at ungdom trener like mye som før. Samtidig besøker de hverandre mindre.

– De går sjeldnere hjem til hverandre etter skoletid. Det er også færre som bruker tid ute med venner på kveldstid, sier Bakken.

Den økte skjermtiden betyr ikke at ungdom er mindre sosiale, kanskje tvert imot. Flere har en sosial arena de kan delta på gjennom skjermen, mener forskeren.

NRK understreker at målingen av skjermtid bare er et eksperiment. Det må ikke forveksles med forskning. Elevene leverte inn et skjema hvor de registrerte bruk av mobil, TV, nettbrett, spillkonsoll og pc i en uke.

