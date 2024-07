Oppsummering Anna Rong (16) har bestemt seg for å flytte hjemmefra for å unngå lange køer forårsaket av veiarbeid mellom Sotra og Bergen.

Ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune uttrykker bekymring for at flere ungdommer fra Øygarden velger å flytte på grunn av køene.

Veiarbeidet på riksvei 555 startet i 2022 og skal etter planen åpne for trafikk 1. juni 2027.

Kommunen ønsker å tilby mer kollektivtransport for å redusere antall biler på veiene, men tiltaket har ikke trådd ordentlig i kraft etter to år med veiarbeid og kø.

Anna's mor, Olaug Rong, er bekymret for at datteren flytter hjemmefra i så ung alder, og har forberedt henne på det å bo alene.

– For at jeg skulle ha tid til å gjøre noe annet enn å pendle, så var det lurest å finne en leilighet og flytte, sier Anna Rong (16).

Hun har tatt første året på videregående på Sotra, som ligger femti minutter med kollektivtransport utenfor Bergen.

Til høsten begynner hun på en linje i Bergen i sentrum.

Men på riksvei 555 mellom Øygarden og Bergen foregår det et omfattende veiarbeid. Køene er uforutsigbare.

Skoleveien skulle normalt tatt en knapp time, men nå kan den ta over to timer. Dersom Anna skulle pendlet, måtte hun tatt bussen halv seks for å være sikker på at hun rekker skolen klokken åtte.

Anna ønsker ikke å tilbringe ungdomsårene sine bakerst i en skolebuss. Derfor flytter hun hjemmefra om en måned. Foreldrene har kjøpt en leilighet hun skal bo i.

– Hadde det ikke vært for køen, hadde jeg pendlet, sier Anna.

Hun gruer seg litt til det å være alene i en leilighet etter skoletid. Men hun er ikke alene om å flytte.

– Det er mange andre som skal flytte hit som jeg kan møte og være med, sier Anna.

Hvor varierende er køen?

– Køen er særdeles ustabil, noe som gjør at tidsbruket ikke lar seg beregne lenger.

Det sier Remi Marthinsen som daglig kjører mellom Øygarden og Bergen. Remi kjører ofte fra Ågotnes på Sotra til Sollien på Landås i Bergen, som uten kø tar 32 minutter.

Men en dag brukte Remi 2 timer.

Så en tirsdag morgen ber vi Remi om å ta tiden til jobb.

Gammel trend eskalerer

Når Anna begynner på Bergen Maritim Videregående skole skal hun gå linja kjemiprosess- og laboratoriefaget.

Det er en linje de ikke har i Øygarden, så hun var forberedt på å pendle.

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), mener sentrumsskolene alltid vil tiltrekke seg ungdommene. Foto: Gerd Johanne Braadland

– Det har lenge vært en trend at ungdommer pendler til Bergen for å gå på videregående, sier ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune.

For å holde flere av ungdommene igjen i kommunen, planlegger de å bygge en skole. Men den er ikke ferdig før 2030, tidligst.

Men selv om Øygarden en dag vil tilby flere linjer, mener ordføreren det ikke vil hjelpe stort.

– Sentrumsskolene vil alltid tiltrekke seg ungdommen fordi vi er ganske nærme byen, sier Indrevik.

Og nå er køer en ekstra pådriver for at ungdommene faktisk flytter.

– Det er problematisk, sier Indrevik.

Leter etter løsninger

Veiarbeidet på riksvei 555 startet i 2022, og skal etter planen åpne for trafikk 1. juni 2027.

– I anleggsperioden vil trafikantene måtte forvente seg at reisetiden i varierende grad vil bli påvirket, sier Håkon Matre som er prosjektleder for riksveien.

Prosjektleder for riksvei 555, Håkon Matre. Foto: Privat

Matre sier Sotra Link AS er klar over at veiarbeidet fører til mye kø, men sier de fokuserer på å finne løsninger.

Samtidig sier ordfører Indrevik at kommunen ønsker å tilby mer kollektivtransport for å få færre biler på veiene.

– Kapasiteten på veien er sprengt. Med mindre biler på veien og mer kollektiv transport, vil køen minske, sier Indrevik.

Etter to år med veiarbeid og kø, har enda ikke tilbudet tredd ordentlig i kraft.

– Hvordan synes dere det går med tiltakene?

– Når det gjelder kollektiv, så er vi i dialog med fylkeskommunen. Og der synes vi det tar for lang tid, sier Indrevik.

Måtte ha «voksenopplæring»

Om en måned flytter Anna ut hjemmefra.

Mammaen, Olaug Rong, er ikke begeistret for at datteren må flytte.

– 18 år er liksom greit, men hun er bare 16 år. Jeg synes det er for tidlig, sier Olaug.

Olaug Rong med datteren Anna. Foto: Karoline Forberg / NRK

Da foreldrene bestemte seg for å kjøpe leilighet til datteren, hadde det et forbehold: Faren som jobber i Bergen sentrum skal få sove på sovesofaen når han jobber sent eller begynner tidlig.

Siden hun er så ung, måtte foreldrene forberede henne på det å bo alene. Det innebar blant annet opplæring i hvordan man bruker en oppvaskmaskin.

– Jeg gruer meg til å ikke ha den daglige kontakten med henne. Å ha kontroll på at hun står opp og legger seg når hun skal, får i seg nok mat, og alt dette som en mor bekymrer seg for, sier Olaug.