Tegn på at barnet er klart for å kvitte seg med bleia, kan være når det selv viser litt interessere i å sitte på potte eller på do. Et annet tegn er hvis bleiene ofte er tørre, noe som tyder på at barnet klarer å holde seg litt.

Vær rolig og avslappet og snakk om pottetreningen på en god måte. Ikke stress.

Legg til rette for at barnet kan ha en grei potte å sitte på.

Sett barnet på do eller potte rett etter at det har stått opp eller har spist.

Samarbeid med barnehagen.

Vær nysgjerrig og ha et naturlig forhold til tiss og bæsj.

Vis entusiasme uten å skryte når barnet går på do. Blir det for mye skryt, kan barnet oppleve prestasjonspress.

Ikke irettesett når barnet tisser på seg eller ikke vil eller klarer å gå på do eller potte. Negativt press kan føre til forstoppelse.