– Bleier er dyrt. Derfor er det viktig at det er et godt tilbud. Jeg handler der de har bleieavtale, sier Mahdieh Khanmohammadi.

Med et barn på halvannet år hjemme, er hun en flittig bruker av bleierabattene i de ulike dagligvarekjedene.

Også tobarnsfar Basil Abuassaf tar med seg en bleiepakke mens han gjør romjulshandelen.

– Man kan spare mye penger på slike avtaler. Det spiller selvfølgelig en rolle for hvilken butikk jeg velger å handle i, sier han.

De siste 22 årene har norske forbrukere vært vant til ekstremt billige bleier. Tilbudene har variert, men siden i fjor høst har både Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra solgt bleier til halv pris.

Men lenge så det ut som bleiebonanzaen gikk mot slutten. Ifølge nettsidene til både Kiwi og Coop Extra skulle dagens avtale avsluttes i 2022.

Nå snur Coop.

– Medlemsrabatten på 50 prosent på bleier videreføres i 2023. Det synes vi er en god nyhet på tampen av året, sier seniorrådgiver Knut Lutnæs i Coop.

Knut Lutnæs er seniorrådgiver innen kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop. Foto: PRESSEFOTO / Espen Solli

Rema og Kiwi holder igjen

Lutnæs tror rabatten kommer godt med for mange.

– Det er økte renter, strømutgifter og priser på mat og andre varer. Å kunne redusere utgifter til bleier handler om flere tusen kroner årlig.

– Hvorfor velger dere å videreføre bleieavtalen?

– Vi ser at dette er et viktig tilbud for en viktig kundegruppe for Extra. De trenger også et bidrag til å holde kostnadene sine nede.

Hos Kiwi vil ikke kommunikasjonssjef Kristine Arvin si konkret hva som skal skje med avtalen etter 31. desember.

Men hun lover at kundene skal få gode tilbud også neste år.

– Vi har hatt bleieavtale i 22 år. Vi kan love kundene våre at vi fortsatt skal ha de billigste bleiene, men av konkurransehensyn kan vi ikke si hva vi planlegger over nyttår, sier hun.

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi. Foto: Kiwi

Kommunikasjonssjef Hege S. Rognlien i Rema 1000 skriver følgende i en e-post:

– I dag får du 50 prosent rabatt på bleier. Av konkurransemessige hensyn så kan vi ikke svare på om dette er noe vi kommer til å fortsette med fremover. Men vi vet at bleier er et viktig produkt for mange av våre kunder, og vi skal derfor alltid være konkurransedyktig her.

– Ekstremt interessant lokkemiddel

Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener bleieavtalene er svært viktige for dagligvarekjedene.

Professor Tor Wallin Andreassen ved NHH. Foto: NHH

– Småbarnsfamilier er nok hovedmålgruppen, fordi dette er mennesker med en stor husholdning som kjøper mye og ofte. Bleier med rabatt er et ekstremt interessant lokkemiddel. Bleiene selges med marginal lønnsomhet eller bare break-even. Men da får man kundene inn i butikken, med resten av handlelisten. De gjør også impulskjøp når de først er der, sier han.

Andreassen tror småbarnsfamiliene er en altfor verdifull kundegruppe til at kjedene vil risikere å miste dem.

– Det ville vært en katastrofe for dagligvarekjedene å miste småbarnsfamiliene.

Det er 22 år siden den første bleieavtalen i Norge. Rabatten har blitt viktig for mange småbarnsfamilier. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Dyr avtale for kjedene

Å selge et produkt til halv pris over en lengre periode virker som dårlig butikk. Men Lutnæs i Coop vil ikke si hvor mye bleieavtalen koster dem.

– Det har vi ikke lov til å si eksakt. Men bare gjennom bleierabatten har kundene våre spart nesten 56 millioner kroner i 2022. Det er en utgift vi tar, og det utgjør store beløp for oss.

– Og det er det verdt?

– Det mener vi absolutt. Det er en veldig god deal for våre kunder.

– Det har blitt kalt en «bleiekrig». Oppleves det slik?

– Jeg synes ikke krig er et helt godt uttrykk å bruke på en helt normal aktivitet i et velregulert marked. Men at det er kamp om kundene, er det ingen tvil om. Bleier, babyutstyr og babymat er en viktig kategori, sier Lutnæs.