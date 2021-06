Ti år gamle Simon Hartvig Sangvik i Kristiansand er en av mange unge som kan glede seg over at denne regelendringen er på gang.

– At det går fort, svarer han på spørsmål om hva som er morsomt med å kjøre båt.

Simon er vant til å håndtere båten. Han har allerede kjørt båt i tre-fire år. Selv om han bare er ti år, mener han at han har lært mye om å ferdes på sjøen. Faren til Simon, Tommy, er glad en regelendring vil gjøre båtlivet enklere både for sønnen og ham selv.

Sjøfartsdirektoratet ønsker at barn og unge kan få lov å kjøre båter som er raskere enn ti knop, men maks ti hestekrefter.

Mener barn sjelden er i båtulykker

– Hvis vi ser på statistikken er veldig få barn og unge involvert i alvorlige ulykker med fritidsbåter. Det sier avdelingsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Dette er en av grunnene til at man ønsker å lempe på regelverket.

Sjøfartsdirektoratet foreslår å fjerne ti knopsgrensen for barn under 16 år.

Sier Næringsdepartementet ja, kan barn under 16 år kjøre båter med maks ti hestekrefter uavhengig av farten.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet tror gevinsten ved regelendringen er større enn faren for flere ulykker. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Nå kan guttungen kjøre båt lovlig

Faren til Simon, Tommy Sangvik, er ikke bekymret dersom dette blir noe av.

– På småbåter er det greit så lenge det er en begrensning på motorkrafta slik at de ikke får høy fart. Slike båter går stort sett opp til 15–16 knop, sier Sangvik.

Og han mener det blir bra med et regelverk tilpasset dagens båtliv.

– Da slipper ungene å være småkriminelle bare de skal ut med gummibåten. Alle vet at en gummibåt med fem eller seks hester går fortere enn ti knop. Da kan man sende ut guttungen lovlig, sier Sangvik.

Tommy Sangvik tror det vil bli lettere å skaffe seg erfaring til sjøs. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Gevinsten er større enn faren for flere ulykker på sjøen, tror Aarhus.

– Grensen på 10 knop har skapt utfordringer både for foresatte og barna som kjører båtene. Vi tror at denne endringen vil gi barn og unge god kunnskap og erfaring i å kjøre litt raskere båt.

Få oppdrag

Politiet stopper hver sommer et fåtall barn med for stor motor. Som oftest fordi barna har kjørt for fort der det er fartsgrenser til sjøs.

– Som regel har de kjørt for nær land eller det er en sone med grense fem knop, sier koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Magnus Von Porat Fiane.

Også Redningsselskapet har få oppdrag knyttet til barn og unge.

– Vi opplever stort sett bare at noen har gått tom for bensin, sier Torjus Sundsdal, skipsfører ved redningsskøyta Inge Steensland i Arendal.

– Ingen stor sikkerhetsfare

Også Sundsdal er også positiv til regelendringen.

– Vi ser mange barn og unge koser seg i småjoller som går over ti knop. Uten at man føler at det er noe kriminelt som foregår. Nå slipper ungdommene å føle seg som kriminelle, sier han.

– Vil det gå utover sikkerheten at barn uten sertifikat kan eventuelt kjøre enda fortere?

– Det er fortsatt snakk om såpass små motorer så det vil sannsynligvis aldri bli noen stor fare, sier Sundsdal.

Torjus Sundsdal på redningsskøyta Inge Steensland sier de har få oppdrag knyttet til barn og unge. Foto: NRK

Næringsministeren er positiv

Nå skal Næringsdepartementet behandle forslaget. Dersom det går gjennom, så er Sjøfartsdirektoratet tydelig på at det hviler et stort ansvar på de foresatte.

– Foresatte må fortsatt vurdere om barna er klare for å kjøre et fartøy med høyere fart. På samme måte som når man skal sende skoleungene ut på sykkel i trafikken for første gang, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier de vil jobbe raskt for å forenkle regelverket.

– Å kjøre båt er en frihet jeg unner de unge i sommer, men da er det viktig at man kjører ansvarlig og trygt. Vi håper å få en regelverksendring innen første halvdel av sommeren, sier hun.

Men direktoratet vil følge nøye med. Dersom regelendringen medfører flere ulykker, må hele forslaget revurderes, ifølge Aarhus.