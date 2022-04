BankID på mobil blir historie: – Vil gjøre hverdagen enklere

– BankID på mobil var en revolusjon da det kom i 2009, men nå forventer folk en enda enklere BankID enn de har i dag, sier Jan Bjerved i BankID BankAxept.

Han bekrefter at BankID på mobil derfor skal fases ut og erstattes av andre apper.

Brukere skal da kunne bruke biometrisk innlogging med ansikt eller tommel, eller pin, i de aller fleste situasjoner.

– Ved signering av avtaler og situasjoner som krever ekstra sikkerhet må du fortsatt bruke personlig passord, opplyser Bjerved.

Jan Bjerved er leder for ID i BankID BankAxept. Foto: Privat

Skjer trolig neste år

Mens du i dag bruker rundt 30 sekunder på en innlogging med BankID, vil den nye løsningen kun ta under 10 sekunder.

– Den nye, raske BankID-en vil gjøre hverdagen enklere for brukerne våre, sier Bjerved.

Han understreker at utfasingen av BankID på mobil ikke vil skje over natta.

– Det skal fases ut gradvis slik at brukerne sikres en så god overgang som mulig.

Bjerved sier det ennå ikke er bestemt når BankID på mobil skal fases ut, men flere av kildene NRK har snakket med sier det mest sannsynlige er i løpet av 2023.

De to tilfeldige ordene man får opp når man bruker bank ID på mobil er kjent for de fleste. Foto: Skjermdump

Kan bli en tøff omstilling

For mange vil dette bety at de må laste ned og sette opp en ny app for tjenester hvor man tidligere har brukt BankID på mobil.

Banksjef Line Aasgaard i Nordea Kristiansand tror omstillingen kan bli tøff for enkelte forbrukere.

– Alt som er nytt kan være en utfordring for noen. Selv om det er en enkel løsning sammenliknet med BankID på mobil. Det kan oppfattes stressende og tungvint å lære seg nye metoder, sier Aasgaard.

Nordea er blant flere banker som allerede har laget en egen løsning for BankID.

Line Aasgaard, banksjef hos Nordea i Kristiansand, tror utfasingen av BankID på mobil kan bli en krevende omstilling for flere kunder. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Gammeldags teknologi

Årsaken til at BankID på mobil skal fases ut, er at teknologien vurderes som gammeldags.

Den er avhengig av et fysisk SIM-kort i telefonen og SMS-tjeneste for å motta meldingen med to referanseord som de fleste er kjent med.

NRK forklarer Hva er BankID? Bla videre Brukes av alle banker BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.

BankID brukes av alle landets banker, og kan tas i bruk av alle virksomheter som vil ha en sikker og enkel identifisering på nett.

I Norge er det totalt 4, 3 millioner brukere av BankID. Kom i 2004 Arbeidet med å utvikle BankID som felles infrastruktur startet i 2000, og i 2004 fikk de første kundene BankID.

I 2014 ble BankID Norge AS etablert med ansvar for kommunikasjon, merkevare, drift, utvikling og salg til brukersteder.

I snitt bruker vi BankID 220 ganger per år. Kilde: BankID BankAxept Kom i 2009 BankID på mobil ble lansert i Norge i 2009 og har nå 2,4 milloner brukere. Forrige kort Neste kort

– Mange mobilselskaper går vekk fra fysiske SIM-kort. Da vil man ikke kunne bruke BankID på mobil slik den er i dag, sier seksjonssjef Svein Scheie i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

I motsetning til Aasgaard hos Nordea tror han overgangen knapt vil merkes for de flest forbrukere.

Banker som tilbyr BankID app Ekspandér faktaboks BN Bank

Cultura Bank

DNB (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Drangedal Sparebank

Eika-bankene - se oversikt

Etne Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Fana Sparebank

Flekkefjord Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Handelsbanken

Haugesund Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

KLP Banken

Landkreditt Bank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Lillesands Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Luster Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Nordea direct

OBOS-banken (tilbyr ogspå aktivering med koder på SMS og e-post)

Sbanken (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

SEB (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Skudenes & Aakra Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Sparebank 68° Nord

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest (tilbyr også aktivering med koder på sms og e-post)

Sparebanken Øst (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Spareskillingsbanken (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Stadsbygd Sparebank

Storebrand Bank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Søgne og Greipstad Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Voss Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Aurland Sparebank

Vik Sparebank

Aasen Sparebank Egen app for engangskode tilbys av disse bankene. Nordea

SpareBank 1

Danske Bank Kilde: BankID Norge AS

Mer rustet for trusler

Scheie understreker at løsningen for BankID på mobil slik den er i dag er trygg, men den nye løsningen skal være bedre rustet for fremtiden.

– Teknologi og trusler utvikler seg. På sikt vil dette bli en minst like trygg om ikke tryggere løsning, sier han.

Selv om BankID på mobil fases ut, forsvinner ikke den «vanlige» BankID-brikka med sekssifret kode.

– Brikken og passord vil fortsatt være der for dem som bruker det, sier Scheie.