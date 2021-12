Pasienters mulige allergier knyttet til medikamentene som skal brukes under operasjon kan være livsviktig kunnskap. Tsetlin-maskinens evne til å oppdage dette via pasientjournaler har blitt undersøkt ved Sørlandet sykehus. (Dette bildet er tatt ved et annet sykehus)

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix