Vil ha sparkesykkelstativ på bussen

– Man skal sette sparkesykkelen inn her, og feste den med strikken.

Eline Ståhl demonstrerer hvor enkelt den nye oppfinnelsen fungerer. Sammen med åtte andre jenter på Iveland skole har hun laget et stativ for sparkesykler på skolebussen.

– Vi vet jo at det er veldig farlig å ha løse gjenstander i skolebussen. Hvis bussen krasjer så kan de fly rundt og treffe folk, sier hun.

I november i fjor var elevene med i en landsomfattende teknologikonkurranse med temaet transport. Jentene vant i klassen innovasjon.

– De var veldig imponert over løsningen vår og de ville nominere oss til Scandinavian Innovation Award, forteller hun stolt.

Jentene er dermed kvalifisert for en skandinavisk finale i februar.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Et genialt produkt

Nylig presenterte de ideen for interesserte aktører i klasserommet på skolen.

– Vi har ikke fått malt alt inni, men det skal males i samme farge som utsida, sier hun litt brydd i starten.

Men til tross for at prototypen ikke er helt ferdig i finishen, vekker den begeistring blant tilhørerne.

– At ingen har tenkt på det før, dette er jo et genialt produkt, sier Tom Erik Dønnestad.

Han er regionleder i Nullvisjonen Agder, som jobber for ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Det er enkelt, og ikke minst et veldig viktig produkt for å sikre den farlige lasten som vi har i bussene, fortsetter han.

Elevene bak oppfinnelsen, fra venstre: Jaqueline Aref Mustafa, Emma Flathen-Fjermeros, Eline Ståhl, Trine Rosenberg, Jocseline Aref Mustafa. I tillegg er det fire jenter som ikke var tilstede på presentasjonen. Elevene presenterte nylig oppfinnelsen for blant andre ordfører og trafikksjef i Setesdal bilruter.

Sikring er en utfordring

Blant publikum sitter også trafikksjef i Setesdal bilruter, Jan Rysstad. Selskapet kjører buss over store deler av Agder.

Han forteller at sikring av gjenstander i skolebussene er en kontinuerlig utfordring.

– Elevene har til enhver årstid noe de skal ha med seg til forskjellige aktiviteter, og da er nettopp det å sikre veldig viktig.

Han har stor tro på prosjektet, og håper de kan ta det i bruk på sine busser. Men først er elevene avhengig av å få det godkjent av veimyndighetene.

– Så lenge denne prototypen blir godkjent og kan festes i bussen på en forsvarlig måte så er vi ikke i tvil, sier Rysstad.

De ni elevene håper oppfinnelsen vil slå an, og at noen er villige til å teste den ut.

Stativet skal stå fastmontert i handikap/barnevogn- området. Da kan elevene lett få sikret sparkesykkelen ved av- og påstigning.

Eline Ståhl forteller at de har vært inne på bussene og tatt mål, for å passe på at det er plass til stativet.

– Vi vet at det er et problem på vår skolebuss, så da tror vi at det er det på flere busser også.