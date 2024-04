Baneheia-saken: – Et sår i sjelen til Kristiansand

Elin Viken bodde på Grim i Kristiansand da drapene i Baneheia skjedde, og husker godt at hun hørte helikopter dure over hustakene i dagevis.

Hun har lest mye om saken, og synes det er litt rart at den nå skal opp igjen.

– Det er et sår i hele sjelen til Kristiansand. Det er ikke spesielt morsomt å gå i Baneheia. Vi hadde alle fortjent et punktum.

Den nye rettssaken mot Jan Helge Andersen startet denne uken.

Han står nå tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i 2000. Han er fra før dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen.

Elin Viken synes det er litt rart at saken nå skal opp igjen. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Rune Kaarbø har også fulgt saken siden drapene i 2000.

– Jeg ønsker at det skal bli en gransking som er så god at fakta kommer på bordet.

– Unnskyld, Viggo

I Baneheia møter NRK flere turgåere. Anne Berit Karlsen synes det er på tide at man får vite mer.

– Det skulle bare mangle at saken kommer opp igjen. Jeg vil gjerne si unnskyld, Viggo, for alt det vonde vi tenkte om deg, sier Karlsen.

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble begge dømt for dobbeltdrapene i Baneheia i Kristiansand, men Viggo Kristiansen ble i desember 2022 frikjent i saken, etter å ha sonet 21 år i fengsel.

Magne Dåstøl sier at saken har satt sitt preg på Kristiansand.

– Jeg synes det er veldig berettiget at saken skal opp igjen, i lys av frikjennelsen av Viggo Kristiansen.

Han får støtte fra turkameraten Hilde Holteberg.

– Jeg tenker spesielt på foreldrene til jentene, at de får satt en endelig stopper for dette, sier hun.

Tror det blir nye rettsrunder

Sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, har fulgt saken siden drapene i 2000.

– Det er utrolig spesielt. Det å se foreldrene sitte der i rettssalen 24 år etterpå er utrolig sterkt.

Han er redd for at man ikke denne gangen heller vil få et svar på hva som skjedde.

– Andersen fastholder sin forklaring og har erklært seg ikke skyldig. Saken vil sannsynligvis bli anket, sier han.

Vil fokusere på de etterlatte

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, sier at kommunens fokus først og fremst er på de etterlatte.

Han beskriver drapene som et vondt kapittel i byens historie.

– Jeg tror først og fremst Kristiansand skal vise sympati og stå sammen med de etterlatte som nå går inn i en vanskelig tid, og det er det fokuset vårt bør være, sier han.

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H). Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mener det var én gjerningsperson

Påtalemyndigheten mener det er grunnlag for å ta ut ny tiltale mot Andersen.

De mener han var alene på åstedet – og at han er den eneste gjerningspersonen.

– Tiltalen er basert på at det var Andersen som drepte. Vi mener at det ikke finnes noen tekniske bevis som tilsier at det var flere enn én, så får retten vurdere bevisene etter å ha hørt forklaringene i saken, sa statsadvokat Johan Øverberg til NRK.

Andersen har nektet straffskyld. Svein Holden er forsvarer for Andersen.

– Han fastholder jo sin opprinnelige forklaring om at de var to personer på åstedet, det sier vel i grunnen alt om hva han tenker om tiltalen, sa Holden etter første dag i retten.

Andersen forklarer seg for retten torsdag.

Håper på endelig punktum

Seks uker er satt av til den nye rettssaken i Sør-Rogaland tingrett.

Det har gått 24 år siden drapene i Baneheia. De etterlatte håper nå på et endelig punktum i saken.

– Foreldrene ser fram til at saken blir behandlet i tingretten, vi regner med en detaljert og god opplysning om hva som egentlig skjedde, sa bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NRK.