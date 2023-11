Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Arlen Khadaa (38) bodde på en flyplass i nesten to år og er fortsatt statsløs tre år etter at han kom tilbake til Norge.

Han har levert søknaden om midlertidig oppholdstillatelse i februar 2022, men har fortsatt ikke fått noe vedtak.

Hans situasjon skaper utfordringer for barna Eliana (12) og Aaron (6), som også er statsløse og har midlertidig oppholdstillatelse.

Arlen jobber på et bilverksted og tar fagbrev som bilmekaniker, men mangelen på pass har skapt utfordringer, blant annet da familien kjøpte hus.

UDI opplyser at Khadaas sak er til behandling og at de har omtrent 15 måneders ventetid. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det gjør ting vanskelig at ikke alt er på plass, men jeg prøver å ikke tenke så mye på det, sier Arlen Khadaa.

For tre år siden ble han gjenforent med kona Kamilla Karimova (32) og barna Eliana (12) og Aaron (6) etter å ha vært fraskilt fra dem i flere år.

8. oktober 2020 kom han til Kristiansand etter å ha bodd på flyplassen i Bisjkek, hovedstaden i Kirgisistan, i nesten to år. Han fikk da en begrenset oppholdstillatelse.

Framtiden så lys ut.

I sommer kjøpte familien seg hus i Kristiansand, men framtiden har nå blitt uviss.

– Da jeg kom tilbake tenkte jeg at alt ville ordne seg, men så fortsetter ventetiden, sier Arlen oppgitt.

Grunnen til usikkerheten er at statsløse Arlen fortsatt ikke har oppholdstillatelse.

Han leverte søknaden om midlertidig oppholdstillatelse i februar 2022, men har fortsatt ikke fått noe vedtak.

På sikt er målet hans å bli norsk statsborger, men det kan ta noen år. Han må først få både midlertidig og deretter permanent oppholdstillatelse.

Det samme gjelder for resten av familien.

Se svar fra UDI lenger ned i artikkelen.

Dette har skjedd i saken Kommer til Norge Arlen og kona Kamilla fra Kirgisistan søker asyl i Norge. Arlens mor, bror og søster hadde allerede fått opphold i Norge. Arlen er statsløs. Det er vanskelig å leve slik i Kirgisistan hvor de bor. For å kunne reise til Norge skaffet Arlen seg et falskt kirgisisk pass. I samtaler med Utlendingsdirektoratet (UDI) fortalte han imidlertid at han ikke eide et statsborgerskap.

Får avslag på asylsøknaden Kamilla og Arlen får avslag på asylsøknaden. De har da fått eldstedatteren Eliana sammen. De neste fire årene bor de på ukjent sted på Sørlandet.

Familien sendes ut av Norge Politiets utlendingsenhet transporterer familien til Kirgisistan. Da er Kamilla gravid med yngstemann Aaron. Bare Kamilla kunne slippes inn i landet, men ikke Arlen eller datteren Eliana. Ingen av dem hadde gyldig statsborgerskap. Norsk politi beslutter derfor å sende familien tilbake til Norge. På vei tilbake inn i flyet holdes Arlen igjen av en grensevakt. De mener det måtte gjøres videre undersøkelser om hvorvidt han kunne få opphold likevel. Datteren og hans gravide kone reiser tilbake til Norge.

Alene i Kirgisistan De to neste årene tilbringer Arlen alene i Kirgisistan. Han håper å få gyldige papirer og reise til familien i Norge.

Får visum til Russland I januar 2019 får Arlen visum til Russland og drar til Moskva. Papirene viser seg å være falske, og han blir derfor returnert til flyplassen i Bisjkek, hovedstaden i Kirgisistan. Der oppholdt han seg i transittområdet. Arlen fryktet å bli arrestert hvis han gikk inn i Kirgisistan. Dette på grunn av de falske dokumentene han brukte da han reiste til Moskva.

Familien får asyl i Norge Kamilla og barna får midlertidig opphold i Norge. Eldstedatteren Elianas lange opphold og tilknytning til landet ble vektlagt. Samtidig får Arlen avslag på sin søknad om opphold. Familien engasjerer advokat. Advokaten varsler et søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) for å få omgjort vedtaket. Hovedargumentet i søksmålet dreier seg om brudd på menneskerettighetene, og retten til privat- og familieliv.

UNE omgjør vedtaket UNE omgjør vedtaket av hensyn til barna. Dermed får også Arlen begrenset oppholdstillatelse i Norge og kan reise hjem. Han kommer til Norge 8. oktober. Vis mer

Kunne ikke reise til Polen

Farens situasjon skaper utfordringer også for barna Eliana og Aaron.

De har midlertidig oppholdstillatelse, men er statsløse siden faren er det.

Ifølge Fædrelandsvennen som omtalte saken først er reglene slik selv om de er født i Norge.

I sommer reiste korpset til Eliana til Polen på tur. Hun kunne ikke bli med siden hun ikke har pass.

– Det er litt kjipt at jeg ikke kan reise på turer med korpset, men jeg kan vente litt til, sier Eliana håpefullt.

Mamma Kamilla forteller at korpset skal reise til London neste sommer. Da krysser hun fingrene for at datteren kan være med.

– Jeg håper at hun ikke mister den sjansen. Hun er stor og forstår mye mer. Lillebror Aaron er ikke så opptatt av reising. Han er fornøyd med en tur på lekeland.

Kamilla ønsker på sikt å bli sykepleier. Hun tar nå fagbrev som helsefagarbeider. I tillegg tar hun vakter på et omsorgssenter. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kamilla er kirgisisk statsborger og har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Familien håper de snart får mulighet til å reise på ferie ut av landet sammen alle fire.

– Vi har venner i Sverige, Danmark og Tyskland som inviterer oss hele tiden, men jeg tør ikke reise. Etter mine erfaringer vil jeg ikke passere grensa uten å ha ordentlige papirer, sier Arlen.

Arlen Khadaa spiller et tradisjonelt brettspill fra hjemlandet Kirgisistan med sønnen Aaron. – Jeg pleier å vinne over pappa, sier 6-åringen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Jobber på bilverksted

Det at Arlen ikke har pass har også skapt andre utfordringer for familien. Da de kjøpte seg hus i sommer, ble det styrete da kontrakten skulle signeres.

Til slutt ordnet det seg da Arlen kunne vise fram et gammelt reisebevis.

Han slet også med å legitimere seg da han skulle ta ferdighetstest i norsk, men det løste seg også til slutt.

Arlen tar fagbrev som bilmekaniker og jobber hos Vågsbygd Bilverksted. Der stortrives han.

Arlen har alltid elsket å skru på biler og har derfor valgt å utdanne seg til bilmekaniker. Her skifter han vinterdekk på en bil på arbeidsplassen. Arlen skryter av arbeidsmiljøet på verkstedet. Her er han sammen med daglig leder Svein Ekre og kollega Remi Pospiesinskas.

– Merkelig at han havner bak i køen

Kathrina Reiersølmoen har kjent familien Khadaa siden 2019. Sammen med flere andre tilknyttet en menighet på Flekkerøy jobbet hun hardt for å få Arlen tilbake til Norge.

Reiersølmoen synes måten familien har stått i utfordringene sammen og taklet de på er beundringsverdig.

– Jeg håper det nå løser seg rimelig fort og at vi slipper en ny runde med advokat og innsamlingsaksjon.

Hun synes det er utrolig trist at saken deres tar så lang tid.

Kathrina Reiersølmoen (t.h.) har kjent familien siden 2019. Sammen med flere andre jobbet hun hardt for å gjenforene familien og lyktes til slutt. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Jeg synes det er merkelig at han havner bak i køen og følger bunka oppover når de har ventet så lenge allerede.

Kamilla velger å tenke positivt om framtiden.

– Da Arlen var borte prøvde jeg å tenke på at det alltid skjedde noe godt når det ble et nytt år. Slik prøver jeg å tenke nå også for uten håpet har vi ingenting.

Et filmteam fra Sanden Media ga nylig ut dokumentaren «Flyplassmannen» som følger Arlen og familiens kamp for å få han hjem til Norge. Du trenger javascript for å se video. Et filmteam fra Sanden Media ga nylig ut dokumentaren «Flyplassmannen» som følger Arlen og familiens kamp for å få han hjem til Norge. Video: Sanden Media

UDI: – Noen saker tar dessverre lengre tid

Arlen Khadaa har løst UDI fra taushetsplikten. I en e-post til NRK opplyser de at Khadaas sak er til behandling og at de har omtrent 15 måneders ventetid.

– Hva utfallet av søknaden om fornyet opphold vil bli, kan vi ikke si noe om før saken er ferdig behandlet, sier fagsjef Runar Pedersen i avdelingen Beskyttelse i UDI i en e-post.

Pedersen opplyser at det «vil gjøres en vurdering om han nå oppfyller vilkårene for å få en oppholdstillatelse uten begrensninger, basert på fremlagt dokumentasjon og forklaringer».

– Nå har det snart gått to år siden Khadaa sendte inn søknaden. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Noen saker tar dessverre lengre tid enn forventet saksbehandlingstid, sier Pedersen.