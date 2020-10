Arlen og kona Kamilla fra Kirgisistan søker asyl i Norge. Arlens mor, bror og søster hadde allerede fått opphold i Norge. Arlen er statsløs. Det er vanskelig å leve slik i Kirgisistan hvor de bor. For å kunne reise til Norge skaffet Arlen seg et falskt kirgisisk pass. I samtaler med Utlendingsdirektoratet (UDI) fortalte han imidlertid at han ikke eide et statsborgerskap.