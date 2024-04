Apotek-drapet: Var hos siktede få uker før drapet

– Jeg kan bekrefte at vi hadde et oppdrag på siktedes adresse 24. mars, hvor vi forkynte et straffesaksdokument, forteller politiadvokat Vanja Bruvoll.

Hun forteller videre at det var til en mindre sak, som ikke har noe med drapssaken å gjøre.

Siktede har fortsatt ikke ønsker å la seg avhøre. Politiadvokaten forteller at de står klar, dersom den siktede mannen i 60-årene endrer mening.

Det er fremdeles mye som gjenstår i etterforskningen.

– Vi har kommet godt på vei, men vi har mye som gjennomgås og flere oppgaver foran oss, sier Bruvoll.

– Hva kan dere si om siktedes bevegelser?

– Et av fokusene i etterforskningen nå er å kartlegge dette, sier Bruvoll

Apoteket har vært stengt i snart en uke, etter at Miriam Daniela Ayres Cea (35) ble drept ved apoteket forrige tirsdag.

Foto: Pert-Kåre Sandbakk / NRK

Varetektsfengslet

Den siktede mannen er varetektsfengselet i fire uker med brev- og besøkelsesforbud. Retten mente det vare fare for at siktede vil forspille bevis dersom han løslates på nåværende tidspunkt.

Han er også underlagt fullstendig isolasjon i inntil to uker.

Retten forutsetter at den siktede får passende helsehjelp for psykiske plager.

Mannen ble pågrepet torsdag ettermiddag. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer Joakim Boye.

Ble drept på jobb

Drapet skjedde ved Boots apotek i Arendal sentrum tirsdag 2. april. Cea var ansatt ved apoteket og var på jobb da hun ble drept.

Nødetatene fikk først en melding om en skadd person tirsdag morgen. Da de ankom stedet, stod ikke livet til å redde.

Apoteket er fortsatt stengt etter hendelsen.