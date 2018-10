I kveld bestemmer fylkesårsmøtet til Agder KrF hvem de skal sende til landsmøtet.

Det er usikkert om de velger å sende en delegasjon som speiler at det er flere syn i landsdelen, eller om det blå flertallet vil overkjøre et rødt mindretall.

NRK følger fylkesårsmøtet fra Lillesand direkte på nett i kveld

Inspirert av Hareides tale

Etter KrF-lederens tale i september bestemte Karin Lilletun Langeland seg for å kaste seg inn i politikken.

– Retorikken som Frp bruker skaper avstand og utenforskap. Det ønsker ikke jeg at KrF skal være med på. Vi skal snakke om «vi», istedenfor «de og oss», sier Karin Lilletun Langeland.

For datteren av den avdøde KrF-politikeren Jon Lilletun, satt det langt inne å engasjere seg.

– En for snever gruppe har fått definere hva partiet skal være. Jeg har hatt problemer med å identifisere meg med det gruppa har stått for. Jeg er et engasjert menneske og har stor tro på lokaldemokratiet. Nå vil jeg være med å endre KrF i riktig retning, og se mot venstresiden.

Hun er ikke i tvil om hva faren ville ment.

– Sånn som jeg kjente ham, ville han hatt store problemer med å samarbeide med Fremskrittspartiet.

Karin Lilletun Langeland er datter av den legendariske KrF-politikeren Jon Lilletun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Ønsker Solberg

Even Øgrey Brandsdal har meldt seg inn i et politisk parti for første gang. Den tidligere direktøren i fotballklubben Start ønsker å bevare dagens regjering.

– Jeg vil stå sammen med KrF, men jeg ønsker at de skal fortsette utviklingen med den sittende regjeringen.

Brandsdal tror KrF vil få en sterkere posisjon i norsk politikk dersom de går mot Høyre.

– Fanesakene er menneskets ukrenkelige verdi og å bevare den kristne kulturarven i samfunnet vårt. Det tror jeg er enklere å få gjennomslag for ved høyre-samarbeid.

– Jeg tror det er viktig at de som skal stemme, stemmer etter sin overbevisning, slik at de som skal representere på landsmøtet faktisk representerer demokratiet.

Even Øgrey Brandsdal vil fremdeles ha Erna Solberg (H) som statsminister. Foto: André Bendixen / NRK

18 delegater

I kveld velger Agder KrF 18 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte. En så stor delegasjon kan bli avgjørende i avstemningen på landsmøtet.

På det ekstraordinære fylkesårsmøtet for Agder-fylkene skal delegatene ta stilling til om de går for valgkomiteens innstilling eller om de vil velge annerledes.

Det ble et klart flertall av blå da lokallagene i både Aust- og Vest-Agder valgte delegater til fylkesårsmøtet.

Det skapte sterke reaksjoner innad da Rogaland valgte en nesten utelukkende blå delegasjon til landsmøtet. Til tross for at en tredel ønsket samarbeid med Ap.

Åtte av ti i Agder KrF vil beholde dagens regjering, ifølge Fædrelandsvennen. Men fylkesledelsen har sagt at de ønsker å forhindre at det kun blir blå delegater fra Agder på landsmøtet 2. november.